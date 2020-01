Após morte de general iraniano, vídeo antigo de mísseis viraliza fora de contexto

Após o ataque americano que resultou na morte do general iraniano Qassim Suleimani, diversas imagens antigas voltaram a circular nas redes sociais com legendas que anunciam uma “terceira guerra mundial“. Um dos vídeos retirados de contexto foi reproduzido quase 1,5 milhão de vezes no Facebook e obteve 49 mil compartilhamentos. A gravação, no entanto, já havia sido publicada nas redes sociais em 2018.

LEIA TAMBÉM > Vídeos antigos de lançamentos de mísseis são compartilhados como se fossem de ataque do Irã a base militar dos EUA

O vídeo abaixo foi divulgado no dia 12 de novembro de 2018 com legenda que informava se tratar de mísseis chegando à cidade de Ashkelon, ao norte da Faixa de Gaza. As mesmas imagens também foram postadas no YouTube, identificadas com a mesma localização.

Rocket ???? lands in Ashkelon minutes ago, 3 injured. #IsraelUnderFire Publicado por StandWithUs em Segunda-feira, 12 de novembro de 2018

Veja abaixo a publicação que divulga vídeo antigo.

Desinformação sobre EUA e Irã

A escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã após o assassinato do general iraniano Qassim Suleimani e o ataque a bases militares americanas gerou uma onda de boatos nas redes sociais. Veja o que o Estadão Verifica já checou: