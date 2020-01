Vídeo antigo de lançamento de mísseis é compartilhado como se fosse de ataque do Irã a base militar dos EUA

Uma publicação no Facebook divulga um vídeo antigo de lançamento de mísseis com legenda que afirma se tratar do ataque iraniano contra a base militar americana no Iraque. Essa gravação, no entanto, não é recente, e havia sido publicada no YouTube em outubro de 2018. Assista ao vídeo abaixo:

A legenda do vídeo informa ser uma manobra conjunta entre Omã e Reino Unido no deserto de Omã. O Estadão Verifica não conseguiu confirmar essa informação em fontes confiáveis. No entanto, é possível descartar que o vídeo mostre o ataque de mísseis do Irã contra base militar dos Estados Unidos na noite de terça-feira, 7.

O post no Facebook divulga ainda um segundo vídeo. A gravação foi publicada no dia 7 de janeiro no perfil verificado do Daily News Egypt no Twitter e pela China Broadcasting Corporation. Veja abaixo.

#BreakingNews: Video published by #Iran showing the ballasitic missiles fired at #US Ain Al Assad base, which hosts American forces in western #Iraq pic.twitter.com/p7ZcyTkIqr — Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) January 8, 2020

O post foi marcado como parcialmente falso no Facebook por trazer um vídeo fora de contexto. Esta checagem foi feita por meio da parceria entre o Estadão Verifica e a rede social. O site americano PolitiFact fez uma checagem similar.

Desinformação sobre EUA e Irã

A escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã após o assassinato do general iraniano Qassim Suleimani e o ataque a bases militares americanas gerou uma onda de boatos nas redes sociais. Veja o que o Estadão Verifica já checou: