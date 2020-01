Foto de soldados americanos em avião é de 2013 e não tem relação com ataque de mísseis do Irã

Uma foto de militares americanos dentro de um avião tem sido compartilhada nas redes sociais com legendas que afirmam se tratar de soldados enviados para o Irã. Isso não é verdade: a imagem é antiga e não tem relação com os ataques iranianos contra bases militares dos Estados Unidos no Iraque na noite desta terça-feira, 7, nem com a morte do general Qassim Suleimani, na semana passada.

A foto original é de janeiro de 2013 e foi publicada pelo Departamento de Defesa dos EUA. Os soldados estavam voltando para casa, em um avião na Base Aérea de Bagram, no Afeganistão. Veja o contexto original do clique:

Para encontrar o contexto original de fotos publicadas online, uma dica é usar ferramentas de busca reversa de imagem, como Google Imagens e TinEye. A pesquisa mostra sites que publicaram fotos similares. Veja exemplo abaixo:

A Agência Lupa também checou essa imagem, selecionada para verificação por meio da parceria entre Estadão Verifica e Facebook.

