Com Antonio Tabet e Fábio Rabin, ‘Lado D’ debate a democracia nas redes sociais; assista

Como melhorar o debate público a partir da internet? O ator, apresentador e roteirista Antonio Tabet e o ator e humorista Fábio Rabin são os convidados desta terça, 20, do Lado D, e debatem este e outros temas de olho no clima do “Fla-Flu” político que antecede as eleições 2022.

O programa é apresentado por Luiz Felipe d'Avila e é uma parceria do Estadão com o Centro de Liderança Pública (CLP). O debate está disponível no site Estadão.

Para Tabet, a educação é ponto central no desafio de fazer valer a democracia no debate político das redes. “Tudo que é democrático é muito bom. Acho válido que todo mundo possa falar o que quiser, quando quiser, mas temos um momento de crise, de polarização. Na minha cabeça, o grande problema é a educação. Vivemos num País que tem uma educação sucateada e que as pessoas que estão no poder hoje não tem interesse em investir. A falta de educação no País mantém essas pessoas no poder.”

Os debatedores também discutem o papel do humor no discernimento acerca de democracia, direitos e mesmo de temas eleitorais. Para Rabin, o clima de polarização afeta até mesmo o momento da piada. “Quando você faz uma piada, geralmente é para descontrair. Hoje, com todos à flor da pele, é como se você colocasse a mão em alguém e fizesse cócegas no meio de uma briga. Você vai tomar um soco na cara. Está impossível até fazer piada. As pessoas estão contaminadas pela política.”

Os episódios do Lado D são semanais, sempre às terças-feiras e com duração máxima de 20 minutos. As gravações, realizadas de forma presencial, respeitaram recomendações de segurança sanitária em meio à pandemia da covid-19, incluindo o distanciamento entre os participantes. Os episódios são veiculados nas plataformas digitais do CLP e do Estadão.

Veja as datas de cada episódio do programa ‘Lado D’

15/06, veja como foi: SUS, com Luiz Henrique Mandetta, médico e ex-ministro da Saúde, e Thelma Assis, médica anestesiologista e comunicadora;

22/06, veja como foi: Racismo, com Preto Zezé, presidente nacional da CUFA, e João Luiz Pedrosa, professor e apresentador;

29/06, veja como foi: Equidade de gênero, com Adriana Araújo, jornalista e escritora, e Suzana Pires, atriz e autora;

06/07, veja como foi: Violência e impunidade, com Claudia Moraes, tenente-coronel da PMERJ, e Gizelly Bicalho, advogada criminalista;

13/07, veja como foi: Desigualdade social, com Evandro Fióti, músico e empresário, e Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva;

20/07: Democracia nas redes, com Antonio Tabet, ator, apresentador e roteirista, e Fábio Rabin, comediante e ator;

27/07: Sociedade, com Eliane Dias, empresária e advogada, e Tico Santa Cruz, músico, escritor, compositor, vocalista a banda Detonautas;

03/08: Educação, com Clóvis de Barros Filho, professor, escritor e palestrante, e Priscila Cruz, presidente executiva do Todos Pela Educação