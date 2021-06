‘Lado D’: Preto Zezé e João Luiz Pedrosa discutem o racismo no Brasil

O presidente nacional da Centra Única das Favelas (Cufa), Preto Zezé, e o professor e apresentador João Luiz Pedrosa debatem os desafios para combater o racismo no Brasil no segundo episódio do programa Lado D, apresentado pelo cientista político Luiz Felipe d'Avila. Parceria do Estadão com o Centro de Liderança Pública (CLP), a série traz semanalmente debates entre influenciadores e personalidades sobre temas que definem os rumos do País.

“Se a gente deixar, o racismo vai enlouquecer a vida da gente, porque ele acontece a toda hora. O racismo é estrutural. Está no imaginário das pessoas. As pessoas reconhecem que existe racismo no Brasil, mas ninguém se diz racista. Onde é que esse racismo se esconde?”, pergunta Preto Zezé no debate que estará disponível no site do Estadão às 17h de hoje.

João Luiz relembrou o episódio em que foi alvo de um comentário racista dentro da casa do Big Brother Brasil 21, reality show da TV Globo do qual participou. O professor teve seu cabelo comparado ao de uma fantasia de homem das cavernas pelo cantor sertanejo Rodolffo Matthaus. Dias depois, ele desabafou ao vivo: “Me machucou muito. Não adianta dizer que não teve a intenção (de machucar). Estou cansado de ouvir que isso. Eu sinto isso desde o dia que eu nasci.”

No debate do Lado D, João Luiz afirmou: “É um sentimento de cansaço, de esgotamento. Sempre a mesma coisa. A gente tenta se esquivar, não queremos viver isso, não queremos ter que falar disso o tempo todo”. “Somos mais que isso”, completou Preto Zezé.

No primeiro episódio do Lado D, o tema foi o Sistema Único de Saúde (SUS). Debateram o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e a médica e influenciadora Thelma Assis, campeã do BBB 20. Ele defendeu melhorias na gestão e no financiamento do sistema de saúde. “O SUS se fragmentou”, sentenciou. Thelma falou sobre seu aprendizado com médica do sistema público. “Na atenção básica você consegue ter um trabalho de prevenção das doenças, se for feito da forma certa e tiver uma administração que otimize isso.”

Veja as datas de cada episódio do programa 'Lado D'