Na estreia, ‘Lado D’ discute os desafios e futuro do SUS

O primeiro episódio do programa Lado D, apresentado pelo cientista político Luiz Felipe d’Avila, estreia às 17h desta terça-feira, 15, com um panorama dos desafios e das virtudes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Feito em parceria entre o Centro de Liderança Pública (CLP) e o Estadão, o Lado D terá debates semanais entre influenciadores e personalidades com origens e pontos de vista distintos, num diálogo plural e profundo sobre temas que definem os rumos do País.

Para discutir a trajetória do SUS desde a utopia de sua concepção, na Constituição de 1988, até seu papel fundamental no combate à pandemia do coronavírus, a primeira edição do programa teve a participação do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e da médica Thelma Assis, que passou mais de dez anos da carreira no SUS e foi vencedora da penúltima edição do BBB, da TV Globo.

Thelma atuou como médica em diversos setores de atendimento do sistema público, e contou o que aprendeu desde o início da carreira como médica da família – um serviço na base do atendimento público de saúde – até o trabalho em centros cirúrgicos, em hospitais de alta complexidade. “Na atenção básica você consegue ter um trabalho de prevenção das doenças, se for feito da forma certa e tiver uma administração que otimize isso”, lembrou a médica. Ela disse que esse trabalho é essencial para não sobrecarregar os hospitais.

Mandetta destacou as dificuldades no início da pandemia, como a escassez de equipamentos de proteção individual (EPIs) e a necessidade de ampliação de leitos hospitalares. Para o futuro, defendeu melhorias na gestão e no financiamento do sistema de saúde. “O SUS se fragmentou”, sentenciou.

Mediado por d’Avila, fundador do CLP, o debate teve ainda participações especiais da médica intensivista Amanda Meirelles, que atua na linha de frente do combate à covid-19, e da repórter Fabiana Cambricoli, especialista em Saúde do Estadão.

Os episódios serão semanais, sempre às terças-feiras e com duração máxima de 20 minutos. As gravações, realizadas de forma presencial, respeitaram recomendações de segurança sanitária em meio à pandemia, incluindo o distanciamento entre os participantes. Os episódios serão veiculados nas plataformas digitais do CLP e do Estadão.

Veja as datas de cada episódio do programa 'Lado D'