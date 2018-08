Resumo das Eleições 2018: Bolsonaro pergunta se criança sabe atirar e Alckmin vai à igreja

De segunda a sexta, o Estado publicará resumos com as principais notícias sobre as campanhas e o dia dos candidatos nas eleições 2018.

Confira abaixo os destaques desta quinta-feira, 23:

Bolsonaro para criança: “você sabe atirar?”

“Você sabe atirar? Sabe dar tiro?” A pergunta foi feita nesta quarta-feira, 23, pelo candidato Jair Bolsonaro (PSL) para uma criança. O momento foi flagrado pela reportagem do Carrapato Estadão durante um ato público em Araçatuba, no interior de São Paulo. Assista abaixo:

Time: “desespero” explica crescimento de Bolsonaro

Um perfil de Bolsonaro foi publicado pela revista norte-americana Time em sua edição desta semana. De acordo com a reportagem, o “atoleiro” político em que o Brasil mergulhou com os desdobramentos da Operação Lava Jato e o “desespero” da população com as opções eleitorais são os pontos que explicam o crescimento da candidatura do deputado federal.

O candidato do PSL lidera a última pesquisa Ibope/ Estado/ TV Globo no cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

​Bolsonaro nos debates?

Virou dúvida a presença de Bolsonaro nas próximos debates na televisão. Apesar do candidato ter confirmado que comparecerá apenas a três debates que já estão programados (TV Gazeta/ Estado, SBT/ Folha e Rede Globo), o presidente do PSL e advogado do presidenciável disse ao BR18 que nenhuma participação de Bolsonaro está confirmada. Veja abaixo vídeo com a jornalista Vera Magalhães:

Clique aqui para ver a agenda de debates e sabatinas com os presidenciáveis.

Ministro antecipa julgamento

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deverá julgar na próxima terça-feira, 28, se recebe uma denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo crime de racismo contra Jair Bolsonaro.

A análise do caso estava marcada para o dia 4 de setembro, mas foi antecipada pelo ministro Marco Aurélio Mello a pedido da defesa de Bolsonaro. Com isso, a decisão sobre a abertura da ação penal deverá ser tomada antes do início do horário eleitoral no rádio e TV, que começa no dia 31 de agosto.

​Silvio Santos não apoiou Bolsonaro

É falso um vídeo que circula nas redes sociais no qual o apresentador Silvio Santos apoia o candidato Jair Bolsonaro. De acordo com checagem do Projeto Comprova, o vídeo original do programa do SBT foi alterado digitalmente e publicado por um canal de sátiras. Clique aqui para saber mais.

Na propaganda, Marina será primeira

O horário eleitoral começa no dia 31 de agosto, mas as propagandas dos presidenciáveis serão veiculadas a partir do dia 1º de setembro. Em audiência pública realizada nesta quinta-feira, 23, foi sorteada a ordem das propagandas dos candidatos nas eleições 2018. O bloco presidencial será aberto por Marina Silva, da Rede.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a ordem das propagandas eleitorais no dia 1º de setembro será a seguinte: Marina Silva (Rede); Cabo Daciolo (Patriota); José Maria Eymael (DC); Henrique Meirelles (MDB); Ciro Gomes (PDT); Guilherme Boulos (PSOL); Geraldo Alckmin (PSDB); Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado (PSTU); Luiz Inácio Lula da Silva (PT); João Amoêdo (Novo); Alvaro Dias (Podemos); Jair Bolsonaro (PSL); e João Goulart Filho (PPL).

Lula em vídeo 'vazado' de Meirelles

Vazou um vídeo piloto que deve ser exibido na estreia do candidato Henrique Meirelles no horário eleitoral. No material, o ex-presidente Lula aparece duas vezes. O nome do presidente Michel Temer, seu companheiro de partido, é citado apenas uma.

Sete dias para Lula

O TSE deu sete dias para a defesa de Lula se manifestar sobre as 16 contestações ao registro da candidatura do ex-presidente. O prazo começa a conta a partir desta sexta-feira, 24.

Com isso, o plenário da Corte Eleitoral deverá discutir o registro de Lula no início de setembro.

Haddad e o mercado

Atual candidato a vice e provável substituto de Lula se o ex-presidente for impedido pela Lei da Ficha Limpa, Fernando Haddad entrou no foco de interesse do mercado financeiro. Nas últimas semanas, a campanha presidencial do PT intensificou o diálogo com representantes de grandes bancos, instituições financeiras e corretoras de investimentos. Clique aqui para saber mais.

Ciro deverá atacar Haddad

Nomes fortes da campanha de Ciro Gomes avaliam que o cenário ideal para levar o candidato do PDT ao segundo turno das eleições 2018 seria sua consolidação entre o eleitorado nordestino, dobrando suas intenções de voto na região e evitando a transferência de votos de Lula para Haddad.

Para conquistar os “órfãos” do ex-presidente no Nordeste, Ciro deverá tentar descontruir a imagem do ex-prefeito de São Paulo.

Alckmin vai à Igreja

Na manhã desta quinta-feira, 23, o candidato do PSDB Geraldo Alckmin se reuniu com pastores da Igreja Mundial do Poder de Deus em São Paulo. O encontro também com a participação de João Doria.

A reunião foi fechada para a imprensa, mas a reportagem do Carrapato Estadão encontrou o presidenciável tucano na saída da igreja. Confira o vídeo abaixo: