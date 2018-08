Bolsonaro diz que vai participar dos três debates de TV já programados

ARAÇATUBA - O candidato do PSL à Presidência nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, confirmou nesta quinta-feira, 23, em Araçatuba, que não deve participar de novas sabatinas e debates. Ele só irá aos três debates que já estão programados na televisão – TV Gazeta/ Estadão, SBT/ Folha e Rede Globo.

Bolsonaro alega que os preparativos para as sabatinas tomam um tempo que ele prefere dedicar à campanha nas ruas.

"Tem três debates na televisão que eu posso ir. Se eu for a todos que me convidam, eu não faço campanha e faltam só 40 dias". O candidato falou com a reportagem do Estado sobre o coreto da Praça Rui Barbosa, no centro da cidade de Araçatuba (SP). Ele apontou o público de apoiadores que se comprimia à sua frente. "Outros políticos têm mais tempo porque não vêm aqui, e não vêm porque não tem essa recepção."

O advogado de Bolsonaro, Gustavo Bebianno, afirmou ao UOL na quarta-feira, 22, que o candidato não iria participar de nenhum outro debate durante esta campanha e reafirmou que, caso isso acontecesse, seria uma "exceção".

