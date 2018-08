Eleições 2018: veja datas de sabatinas e debates entre presidenciáveis

O período oficial de campanha eleitoral será aberto no dia 16 de agosto, mas os debates na TV entre os políticos que participarão das eleições 2018 vão começar já nesta semana. O primeiro embate entre os candidatos à Presidência da República será promovido pela Band na quinta-feira, 9, às 22 horas. Tradicionalmente, a emissora é a primeira a realizar o encontro na televisão.

Em parceria com o Estado, a TV Gazeta realizará seu debate com os postulantes ao Palácio do Planalto no dia 9 de setembro, às 19h30. Caso aconteça o segundo turno, um novo encontro está marcado para o dia 14 de outubro.

Veja abaixo a agenda de sabatinas e debates entre os políticos que disputam a Presidência da República nas eleições 2018:

8 e 9 de agosto – BTG Pactual/ Youtube

Presidenciáveis serão sabatinados no evento Eleições e Perspectivas Brasil 2018, promovido pelo BTG Pactual. No dia 8, das 16h30 às 20h40, serão entrevistados os candidatos Geraldo Alckmin (PSDB), Alvaro Dias (Podemos), Ciro Gomes (PDT) e Henrique Meirelles (MDB); e no dia 9, das 8h às 11h30, Fernando Haddad (PT) e João Amoêdo (Novo). As sabatinas serão transmitidas pelo canal no Youtube e pelas redes sociais do BTG Pactual.

9 de agosto – Band

Debate com os candidatos a presidente da República, a partir das 22 horas. O evento também será transmitido nos canais BandNews e Terraviva, nas rádios Bandeirantes e BandNews FM e, pela internet, no portal da Band e no canal de jornalismo da emissora no YouTube.

17 de agosto – RedeTV!/ IstoÉ

Debate com os candidatos a presidente da República, a partir das 22 horas. O encontro será transmitido pela televisão e, simultaneamente, pelo portal da emissora, pelo UOL, e nos perfis da RedeTV! no Facebook, Twitter e Youtube.

27 de agosto – Rádio Jovem Pan

Debate com os cinco candidatos à Presidência mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. O encontro acontecerá durante o 5º Fórum da Liberdade e Democracia e será transmitido para todas as plataformas digitais da Rádio Jovem Pan.

27 a 31 de agosto – Rede Globo/ Globo News

Os candidatos a presidente da República serão entrevistados na bancada do Jornal Nacional. Na sequência, os presidenciáveis concederão entrevistas para o Jornal das Dez, na GloboNews.

3 de setembro – Rádio CBN

A emissora iniciará nesta data a série de entrevistas com os candidatos à Presidência da República. As transmissões acontecerão a partir das 8 horas e terão duração de 45 minutos.

9 de setembro – TV Gazeta/ Estadão

Debate com os candidatos à Presidência da República, a partir das 19h30. Os políticos responderão perguntas dos jornalistas e também questões enviadas pelos internautas por meio das redes sociais.

17 a 21 de setembro – Rede Globo

Os candidatos a presidente serão sabatinados no Jornal da Globo.

18 de setembro – Piauí e Poder360/ Youtube

Debate com presidenciáveis do PDT, PT, PSL, Rede e PSDB promovido em parceira entre o portal Poder360 e a Revista Piauí. O encontro está agendado para as 10 horas e acontecerá no YouTube Space do Rio de Janeiro. A transmissão acontecerá, ao vivo, pelos canais da Piauí e do Poder360 no YouTube.

20 de setembro – TV Aparecida

Debate político promovido pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que ainda precisa ser confirmado com as lideranças partidárias. O evento deverá acontecer com os candidatos a presidente a partir das 21h30. O encontro será realizado no Santuário Nacional em Aparecida (SP), contará com a produção da TV Aparecida e poderá ser transmitido no portal A12, e em outras emissoras de rádio e TV católicas.

26 de setembro – SBT/ Folha

Debate com os presidenciáveis, a partir das 18h20. O evento será transmitido na televisão pelo SBT e na internet pelos portais do UOL e da Folha. Também será possível acompanhar o encontro pelas redes sociais dos três veículos.

30 de setembro - TV Record

Debate político com os candidatos ao Palácio do Planalto, após 22 horas. O encontro também poderá ser acompanhado no portal R7.

4 de outubro – Rede Globo

O debate que encerra o ciclo de encontros entre os presidenciáveis no primeiro turno será realizado três dias antes da votação. A data também marca o término do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV.

7 de outubro

Primeiro turno das eleições 2018

11 de outubro – Band

Primeiro debate com os presidenciáveis no segundo turno da disputa ao Planalto, a partir das 22 horas. O evento também será transmitido nos canais BandNews e Terraviva, nas rádios Bandeirantes e BandNews FM e, pela internet, no portal da Band e no canal de jornalismo da emissora no YouTube.

14 de outubro – TV Gazeta/ Estadão

Encontro entre os candidatos no segundo turno da disputa para presidente da República, a partir das 19h30. Os políticos debaterão entre si, responderão perguntas dos jornalistas e também questões enviadas pelos internautas por meio das redes sociais.

15 de outubro – RedeTV

Debate com os presidenciáveis que chegaram ao segundo turno, a partir das 22 horas. O encontro será transmitido na televisão e, simultaneamente, no portal da emissora, no portal UOL e nos perfis da RedeTV! no Facebook, Twitter e Youtube.

17 de outubro – SBT/ Folha

Debate com os políticos no segundo turno da corrida presidencial nas eleições 2018. O evento será transmitido, simultaneamente, na televisão pelo SBT e na internet pelos portais do UOL e da Folha. Também será possível acompanhar o encontro pelas redes sociais dos três veículos.

21 de outubro – TV Record

Debate com os presidenciáveis no segundo turno, a partir das 22 horas.

26 de outubro – Rede Globo

Ultimo debate com os candidatos à Presidência da República antes do segundo turno das eleições 2018, a partir das 21h30.

28 de outubro

Segundo turno das eleições 2018