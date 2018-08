Quadro de Programa Silvio Santos foi alterado para simular apoio a Bolsonaro

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas da Gazeta do Povo e SBT. Outras seis redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”: Poder 360, Nexo, Folha de S. Paulo, Jornal do Commercio, UOL e Gazeta Online.

O Projeto Comprova é uma coalização de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você pode sugerir checagens por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022.

O vídeo do Programa Silvio Santos (SBT), com um suposto apoio do apresentador de TV ao candidato Jair Bolsonaro que está sendo compartilhada pelas redes sociais é falso. O vídeo foi alterado digitalmente e foi publicado por um canal que também faz sátiras.

O programa realmente foi ao ar e uma pessoa da plateia citou o nome de Bolsonaro. A edição do vídeo, no entanto, corta a pergunta feita pelo apresentador e altera as dicas apresentadas no quadro “Jogo das 3 Pistas”. O primeiro registro do vídeo nas redes sociais é de outubro de 2017. Ele voltou a circular em grupos de WhatsApp e teve viralização em algumas páginas de Facebook em agosto de 2018.

A montagem faz parecer que Silvio Santos, apresentador e dono do SBT, está usando seu programa para favorecer um candidato, o que não ocorreu. O perfil oficial do SBT no YouTube publicou a íntegra do Programa Silvio Santos, que foi ao ar em 15/10/2017. A brincadeira que acabou adulterada na montagem era o “Jogo das Três Pistas”, disputado pelas filhas do apresentador, Patrícia e Rebeca Abravanel.

No jogo, Silvio Santos dá até três pistas para que elas descubram quem é o personagem. Se elas erram, é a vez da plateia tentar adivinhar – quem acerta ganha um valor em dinheiro.

No programa original, as três dicas eram: “Foi do exército”, “Mudou o regime” e “15 de novembro”. A primeira pessoa da plateia que tentou adivinhar, uma mulher chamada Gabrielly, começa a responder dizendo que não tem certeza, mas palpita “Jair Messias Bolsonaro”, e já emenda um comentário dizendo que errou a resposta. Silvio Santos na hora questiona se ela “estava lá para fazer propaganda ou se era do comitê do deputado federal”. A segunda pessoa acerta a resposta: “Marechal Deodoro da Fonseca”.

As primeiras montagens desse conteúdo começaram a circular logo após o programa ir ao ar. As páginas oficiais de Jair Bolsonaro no Facebook e Twitter compartilharam uma versão editada do programa, em que aparece a menção feita a ele, no dia 16/10.

Depois, a partir do dia 17/10, começaram a aparecer as primeiras montagens com edição às dicas que apareciam na tela, no YouTube. Nesse caso, as pistas foram alteradas e aparecem as opções: “Próximo presidente”, “Vai salvar o Brasil” e “Não é corrupto”.

Agora, em agosto de 2018, o conteúdo voltou a viralizar. Pelo menos desde o dia 20/08, o vídeo está circulando por grupos de WhatsApp. No Facebook, a reprodução do conteúdo começou antes, no dia 17/08. A página “Jair Bolsonaro 2018, a última Esperança da Nação” compartilhou no dia 17 de agosto e em seis dias teve 2.935 interações, 138 comentários e 3.954 compartilhamentos. O vídeo gerou 90.836 visualizações no período. Duas das páginas de Facebook que compartilharam esse conteúdo, “Bolsonaro – Eu apoio” e “General Mourão, eu apoio”, publicaram o vídeo apenas um minuto após a primeira publicação.

A montagem já foi verificada pelo Teleguiado, ainda em 2017. O e-farsas também verificou a montagem em outra postagem que desmentia um boato relacionado a um programa de Silvio Santos.