Quem é Joice Hasselmann? Conheça a candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo

Joice Hasselmann, deputada federal de primeiro mandato, é a candidata do PSL para disputar a Prefeitura de São Paulo nas eleições 2020. Formada em Jornalismo e com carreira em grandes veículos, deixou a profissão para entrar na política nas eleições 2018, como aliada do presidente Jair Bolsonaro.

Leia Também Eleições 2020: Veja datas dos debates entre candidatos à Prefeitura de São Paulo

No ano passado, após racha interno no PSL - partido no qual o presidente era filiado - Joice rompeu com o governo. Desde então, busca solidificar a imagem de candidata conservadora e lavajatista, porém afastada do bolsonarismo. Na convenção de oficialização da candidatura, a deputada fez críticas duras ao mandatário.

A cisão no partido impactou, inclusive, na escolha do vice na chapa. No pleito pela vaga, a escolha do deputado federal e aliado de Bolsonaro Luiz Phillipe de Orleans e Bragança seria um gesto de reaproximação do PSL com o Palácio do Planalto, segundo a avaliação de bolsonaristas.

Mas Joice optou empresário Ivan Leão Sayeg, herdeiro da Casa Leão Joalheria. O preferido da candidata, no entanto, era o economista Marcos Cintra. Também egresso do governo Bolsonaro, Cintra coordena o plano de governo da candidata.

Após a confirmação de sua candidatura nas eleições 2020, a deputada recebeu uma onda de ataques bolsonaristas nas redes sociais. No dia seguinte à convenção do partido, a hashtag #JoiceNemAPau foi um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Desde o rompimento com o presidente, a parlamentar recebe agressões virtuais de aliados do mandatário. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) cunhou apelido “Peppa” para a candidata, em ataque referente ao peso da deputada. Desde fevereiro, Joice emagreceu 20 quilos após entrar em dieta, assunto que recebeu alto volume de menções nas redes sociais e de buscas no Google.

Nas pesquisas, a candidata do PSL não figura entre os líderes. Em levantamento Ibope do dia 20 de setembro, Joice tem 2% das intenções de voto, empatada com o deputado estadual Arthur ‘Mamãe Falei’ do Val (Patriota). Em pesquisa Datafolha de 24 de setembro, a deputada aparece com 1%. Em ambas, o deputado federal Celso Russomanno (Republicanos) lidera, seguido pelo atual prefeito Bruno Covas (PSDB).

Para Entender Quem é Bruno Covas? Conheça o prefeito de São Paulo em busca da reeleição Tucano apoiado por coligação de dez partidos, neto do ex-governador Mário Covas é um dos candidatos nas eleições 2020

Russomanno propôs uma aliança com o PSL paulista para ter Joice como vice de sua chapa, mas a proposta foi negada. O deputado federal Junior Bozzella, presidente municipal da legenda, registrou formalmente o nome da candidata no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em 14 de setembro, impossibilitando intervenção do Diretório Nacional. A candidatura da deputada federal é apoiada pelo Democracia Cristã.

Para Entender Veja quem são os candidatos a prefeito de São Paulo nas eleições 2020 Conheça todos os nomes na corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, capital paulista

Biografia

Nascida em 1978 na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, Joice é filha de Clemente Bejuska e Terezinha Miketen. O sobrenome Hasselmann veio do seu primeiro casamento, com o dentista Evaldo Artur Hasselmann Junior.

Iniciou a graduação em Jornalismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa e terminou o curso no Centro Universitário Santa Amélia. Trabalhou na rádio CBN de Ponta Grossa, na BandNews FM de Curitiba, na RIC TV e na Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná.

Em 2014, foi contratada pela revista Veja para compor como apresentadora o núcleo de vídeos. Fazia comentários e análises políticas e foi demitida no ano seguinte. Naquele ano, Joice recebeu sanção administrativa por plágio do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná.

Para Entender Quem é Márcio França? Conheça o candidato do PSB à Prefeitura de São Paulo Apoiado por PDT, Avante, Solidariedade, PMN e PMB, o ex-governador e advogado tenta se alçar a prefeito da capital

No processo, a entidade lista 65 reportagens que foram copiadas no Blog da Joice – iniciativa que ela criou depois de deixar a Veja –, sem autorização, pagamento de direitos autorais nem crédito aos autores. Em entrevista ao Estadão em 2019, a candidata disse que se tratava de perseguição do sindicato alinhado à esquerda política.

Em 2016, criou seu canal próprio no YouTube, no qual prosseguiu com o conteúdo político. No mesmo ano, Joice foi contratada como apresentadora na rádio Jovem Pan, sendo dispensada no ano seguinte.

Participou de manifestações contrárias ao governo Dilma em 2015 e 2016. Naquele ano, também publicou uma biografia do então juiz federal Sérgio Moro.

Carreira política

A jornalista se filiou ao PSL em 2018, sob convite de Jair Bolsonaro para disputar cargo de senadora. Antes da convenção partidária, decidiu pela candidatura à Câmara dos Deputados.

Foi a deputada federal mais votada do País, com mais de 1 milhão de votos válidos. Escolhida por Bolsonaro, Joice foi a líder do governo no Congresso Nacional. O presidente destituiu a deputada do cargo oito meses depois, após racha interno no PSL.