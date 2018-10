Debate da Globo: veja regras do último encontro entre presidenciáveis antes do 1º turno

Na noite desta quinta-feira, 4, a TV Globo realizará o último debate com os candidatos a presidente da República antes do primeiro turno das eleições 2018. O encontro contará com cobertura ao vivo do Estado.

A emissora confirmou a presença de sete candidatos. São eles: Alvaro Dias (Podemos), Ciro Gomes (PDT), Fernando Haddad (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB) e Marina Silva (Rede).

Jair Bolsonaro (PSL), que lidera as pesquisas de intenção de voto, não participará do encontro. O candidato recebeu alta do Hospital Albert Einstein no dia 28 de setembro, mas segue se recuperando em casa do atentado sofrido em Juiz de Fora (MG) no início do mês passado. De acordo com a avaliação dos médicos, o nível de estresse da eventual participação no debate na TV Globo poderia ter reflexos na condição de saúde do presidenciável.

Cabo Daciolo (Patriota) também não participará do encontro. A emissora informou que, segundo documento publicado no site do TSE, o partido do candidato não tem a representatividade mínima necessária.

Regras do debate da Globo

O debate da Globo será dividido em quatro blocos. De acordo com as regras fixadas com as assessorias dos presidenciáveis, o primeiro e o terceiro blocos serão de temas livres. O segundo e o quarto blocos serão de temas determinados, sorteados pelo mediador William Bonner.

As perguntas serão feitas sempre de candidato para candidato. Os presidenciáveis terão 30 segundos para fazer as perguntas, um minuto e meio para resposta, um minuto para réplica e um minuto para tréplica.

A ordem das perguntas e o posicionamento dos candidatos foram definidos por sorteios prévios.

‘Retrospectiva’ dos debates presidenciais

Os candidatos a presidente nas eleições 2018 já participaram de seis debates eleitorais na televisão até o momento.

O primeiro encontro foi promovido pela Band, no dia 9 de agosto. A expectativa de que Bolsonaro seria o principal alvo daquele debate não se confirmou e o tucano Geraldo Alckmin foi quem mais enfrentou provocações dos adversários. O ponto mais explorado na oportunidade foi a aliança firmada pelo tucano com o chamado “Centrão”. Também chamou atenção a participação de Cabo Daciolo, que questionou Ciro Gomes sobre sua participação na Ursal.

O segundo debate foi realizado pela RedeTV!, no dia 17 de agosto. O momento de maior tensão do encontro foi protagonizado por Bolsonaro e Marina Silva. A candidata da Rede atacou o adversário pelo seu posicionamento sobre a diferença salarial entre homens e mulheres.

O terceiro debate foi transmitido pela TV Gazeta e organizado em parceria com o Estado, Rádio Eldorado, Rádio Jovem Pan e Twitter. O encontro aconteceu na noite de 9 de setembro e reuniu os presidenciáveis apenas três dias depois do atentado sofrido por Jair Bolsonaro em Minas Gerais. Na oportunidade, os candidatos evitaram confrontos e fizeram discursos com tom mais pacificador.

A novidade do quarto encontro entre os presidenciáveis, promovido pela TV Aparecida no dia 20 de setembro, foi a participação de Fernando Haddad. Já no seu primeiro debate presidencial, o ex-prefeito de São Paulo foi o principal alvo dos adversários, que o questionaram sobre denúncias de corrupção envolvendo petistas e a crise econômica originada no governo da presidente cassada Dilma Rousseff.

Haddad foi novamente um dos mais atacados no quinto debate eleitoral, transmitido pelo SBT no dia 26 de setembro. Marina Silva e Ciro Gomes foram os autores das principais críticas ao petista. O encontro também contou com o retorno de Cabo Daciolo.

O sexto debate presidencial, realizado pela Record no dia 30 de setembro, também foi marcado pela por críticas dos candidatos de centro contra Haddad. A principal diferença em relação aos encontros anteriores foi a retomada da intensidade dos ataques contra Jair Bolsonaro, que não participou do debate.