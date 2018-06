Alckmin se diz 'indignado' com acusações sobre recebimentos de caixa dois em campanhas

O ex-governador Geraldo Alckmin, pré-candidato ao Planalto pelo PSDB, se disse "indignado" com as acusações contra ele sobre supostos recebimentos de caixa dois em campanhas eleitorais. O tucano é citado por delatores da Odebrecht e recentemente foi mencionado por integrantes da CCR em casos de contribuições não oficiais em campanhas ao governo de São Paulo.

Em sabatina realizada pela Folha de S.Paulo, UOL e SBT, Alckmin procurou se diferenciar de outros políticos investigados e disse que na política não é "todo mundo igual", alegando não ter enriquecido nos cargos públicos que ocupou.

Com inquéritos abertos após a delação da Odebrecht em andamento na Justiça Eleitoral e no Ministério Público de São Paulo, Alckmin negou interferências no processo judicial. Ele criticou, no entanto, a abertura de uma investigação no âmbito civil em São Paulo. "Não tem nenhum problema, pode fazer as duas investigações", pontuou.

O tucano procurou desacreditar a revelação de que a concessionária CCR narrou ao MP de São Paulo suposto pagamento de R$ 5 milhões em caixa 2 para sua campanha em 2010. Alckmin argumentou que sua gestão agiu contra interesses da empresa ao rever contratos, baixar o preço dos pedágios e abrir concorrência para sistemas de cobrança automática nas praças. "Ninguém ajuda alguém que sabe de antemão que vai trabalhar contra seus interesses", afirmou.

O ex-governador disse que ele e seus advogados "não sabem" do que se trata a delação da CCR, apesar de ter sido relevada pela imprensa. "Precisa contar que milagre é esse."

Sobre seu cunhado Adhemar Ribeiro, apontado como arrecadador informal de suas campanhas, o tucano disse que ele participou apenas como "simpatizante do PSDB".

"Minhas campanhas foram feitas rigorosamente dentro da lei, sem nenhuma ostentação", alegou. "Eu me sinto indignado porque há uma tendência de defenestrar a política e dizer que todo mundo é igual, e não é", afirmou o tucano. Para ele é preciso diferenciar quem enriquece na política de quem "trabalha para o povo".

Mensalão mineiro. Alckmin também defendeu que "se cumpra" a decisão que determinou a prisão do ex-governador mineiro Eduardo Azeredo, condenado a 20 anos de prisão no caso do "mensalão mineiro" e já considerado foragido.

"O PSDB não é imune a crítica, a prestar contas ao poder judiciário e não passamos a mão na cabeça de ninguém", disse o tucano.

Alckmin repetiu que "ninguém está acima da lei" e que as decisões judiciais valem tanto para o PSDB como para o PT. O ex-governador paulista evitou, porém, comentar se considera Azeredo culpado ou inocente. "Decisão judicial se cumpre, garante-se o direito de defesa e respeita-se a decisão judicial. Tem que ser para todo mundo. Vai cumprir a decisão judicial."

Concorrência. Com dificuldades para crescer nas pesquisas eleitorais, o pré-candidato procurou se diferenciar do que considera pré-candidaturas "do extremo" e igualou o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) ao PT.

"O que anda para trás é caranguejo. O Brasil não vai regredir, o sofrimento foi muito grande com esse período populista", disse Alckmin. "O Bolsonaro e o PT é a mesma coisa, é corporativismo puro", atacou.

Já sobre o ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes, pré-candidato ao Planalto pelo PDT, o tucano destacou que há diferenças "conceituais", mas evitou fazer críticas ao pedetista. "Tenho discordância conceitual com o Ciro, mas acho que ele tem espírito público. Ele não é corporativista", disse o tucano. Alckmin destacou, no entanto, que o presidenciável do PDT tem uma visão de "reestatizar" o País. "Eu quero reduzir o papel do Estado e privatizar", comentou.

Centro. Idealizador de um manifesto para unir o chamado "centro democrático e reformista", Alckmin pregou a união de partidos de centro em torno de uma candidatura única à Presidência, mas reconheceu que o campo não terá apenas um candidato no primeiro turno. Ele revelou que PSDB e PPS, além de parlamentares do PSD, PTB e PV, já assinaram o documento.

O tucano repetiu que só deve crescer nas pesquisas quando a campanha começar no rádio e na TV. "O quadro é multipartidário e, para isso, tem segundo turno. O que nós vamos fazer é suar a camisa para chegar no segundo turno", afirmou o tucano, dizendo que, atualmente, o PSDB está caminhando para uma aliança com cinco partidos. Ele destacou que as pesquisas, no momento, apenas "olham para trás" e que os candidatos "fora dos extremos" devem crescer no período oficial da campanha.

"Esta é uma eleição de resistência e de chegada", declarou. "Precisa ter resistência, não aceitar todas as provocações, passar por cima delas e perseverar."

Geraldo Alckmin classificou ainda como "fake news" a especulação sobre a possibilidade do ex-prefeito de São Paulo João Doria substituí-lo como candidato do PSDB à Presidência da República. "Fake news. Não existe isso, o João Doria é candidato [ao governo de São Paulo]. É impressionante a criatividade", disse Alckmin, apontando a especulação como "criatividade" em busca de uma novidade e comparando o caso com o apresentador de TV Luciano Huck e o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, que chegaram a considerar a hipótese de entrar na corrida presidencial.