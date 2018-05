'Alckmin entra no jogo a partir de agora', diz marqueteiro do tucano

Pressionado por tucanos e aliados a melhorar seu desempenho nas pesquisas de intenção de voto, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) fechou na noite de quinta-feira o contrato com a equipe de comunicação que será responsável por sua campanha. O marqueteiro de Alckmin será o jornalista Lula Guimarães, o mesmo que fez a campanha vitoriosa de João Doria a prefeitura de São Paulo em 2016. ele minimizou a situação do tucano nas pesquisas.

+ Alckmin anuncia equipe econômica com criadores do Plano Real

“Alckmin entra no jogo a partir de agora. Em 2016 o Doria chegou com 5% na boca da campanha, mas ganhou no primeiro turno”, disse ele ao Estado. Além de Guimarães, também estarão no time o jornalista Carlos Graieb, ex-subsecretário de comunicação do governo paulista, que cuidará da assessoria de imprensa, e Marcelo Vitorino, que coordenará as redes sociais.

+ Alckmin admite facilitar porte de arma no campo

O jornalista Márcio Aith, que também foi secretário de comunicação de Alckmin, é o coordenador do grupo. A previsão do PSDB é que a campanha de Alckmin tenha um orçamento de R$ 70 milhões, sendo que 1/3 desse valor será destinado a comunicação. Os profissionais serão remunerados pelo partido no período da pré-campanha, até 14 de agosto. Depois disso, serão pagos com os recursos do Fundo público Eleitoral.