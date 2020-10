Foto de Flávio Bolsonaro vestindo camiseta com ofensa a nordestinos é montagem

Uma foto que mostra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) vestindo uma camiseta azul foi alterada digitalmente para incluir na peça de roupa uma mensagem com ofensas a nordestinos. Esta peça de desinformação circulou nas redes sociais pela primeira vez dias antes das eleições de 2018, quando o político concorria ao Senado, mas voltou a viralizar no Facebook nos últimos dias.

“Leiam o que está escrito na camisa do filho do ‘Bozo’”, convida a legenda da imagem fraudulenta. “Movimento nordestinos voltem para casa — o Rio não é lugar para jegue.”

A foto original foi publicada pelo portal G1 em 2 de outubro de 2016. Ela mostra Flávio acompanhado de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, indo votar na Escola Municipal Barão Homem de Mello, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Naquele ano, Flávio era candidato à prefeitura do Rio de Janeiro.

Na imagem, clicada por Fernanda Rouvenat, é possível ver que a camiseta azul-marinho de Flávio é lisa e não contém nenhuma inscrição. Na verdade, ele usa um adesivo com o número de sua campanha, 20, que foi excluído na edição da foto.

Alguns elementos em comum entre a foto do G1 e o boato permitem concluir se tratar da mesma imagem: um bandeira atrás de Flávio, os detalhes no portão de uma casa e um prédio ao fundo. da imagem.

Em seu Twitter, Flávio Bolsonaro denunciou a montagem em 2018:

Mais uma Fake News!

Me ajudem a divulgar, por favor!#FlavioBolsonaroSenador177 pic.twitter.com/L1Lq7vItDu — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 5, 2018

A imagem voltou a viralizar no momento em que o presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio, procura aumentar suas popularidade e influência sobre o Nordeste. O Estadão Verifica já checou uma peça de desinformação relacionada à inauguração de um poço pelo presidente no Rio Grande do Norte.

O Estadão Verifica já havia verificado essa imagem em 2018, em parceria com o Projeto Comprova. Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos, Boatos.org, E-Farsas, Agência Lupa e Fato ou Fake.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

