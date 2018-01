PF usou 7 máquinas e levou 14 horas para contar R$ 51 mi do bunker de Geddel Foram apreendidos incríveis R$ 42.643.500,00 e US$ 2.688.000,00 (ou R$ 8.387.366,40) em apartamento em Salvador que, segundo os investigadores, era usado por ex-ministro de Temer; é a maior apreensão de dinheiro vivo no País