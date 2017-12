‘Não há um teto mais furado do que esse’, diz Gilmar sobre holerites da toga

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse que o Judiciário ‘tem que parar para refletir’ sobre a questão do teto de vencimentos. “Hoje, há juízes que ganham mais do que desembargadores e desembargadores que ganham mais do que ministro do STF. Não há um teto mais furado do que esse”, afirmou o ministro que disse ‘não’ ao reajuste do contracheque da Corte máxima.

Durante reunião da cúpula do Supremo, nesta quarta-feira, 9, para discutir a Lei Orçamentária Anual, oito ministros concordaram em enviar a proposta para 2018 sem previsão de reajuste de seus próprios salários. Três ministros votaram na outra direção – Ricado Lewandowski, Luiz Fux e Marco Aurélio Mello.

Cármen Lúcia, presidente do STF, ponderou que o momento econômico do país ‘exige prudência e responsabilidade’. Ela disse que ‘a exigência é de sacrifício de todos os brasileiros’.

Ao apoiar a proposta de Cármen contra o reajuste, Gilmar Mendes alertou para o fato de que um aumento no subsídio dos ministros do Supremo impacta diretamente no orçamento de todo o Judiciário, provocando um efeito cascata, uma vez que o índice seria aplicado automaticamente para os salários de toda a magistratura.

Ele apresentou dados, segundo os quais, em São Paulo, a média salarial dos desembargadores é de R$ 70 mil – acima do teto constitucional que tem por referência o salário dos ministros do STF, que é de R$ 33,7 mil.