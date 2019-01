Maia, o improvável reforço de Bolsonaro

Caro leitor,

Na mesma semana em que tomou posse como presidente, Jair Bolsonaro foi mais pragmático do que se esperava. Mais rápido do que se imaginava, ele anunciou publicamente as linhas da sua proposta de reforma da Previdência, defendendo que a idade mínima para aposentadoria seja de 62 anos para os homens e 57 anos para as mulheres, e dizendo que pode aproveitar partes do texto que já tramita na Câmara dos Deputados, apresentado pelo governo de Michel Temer. Você pode ler os primeiros detalhes da proposta de Bolsonaro aqui nessa reportagem do Estadão.

Mesmo sendo considerada decepcionante por setores do mercado, trata-se de um start para que o presidente passe a negociar com alguma coisa palpável em vez de lidar apenas com declarações genéricas sobre o assunto. Veja aqui as primeiras reações do mercado depois do anúncio do presidente.

Bolsonaro decidiu botar logo as cartas na mesa porque sabe que aprovar uma reforma desse tipo será uma tarefa muito complicada. Como vimos no capítulo anterior dessa série, o presidente sabe que terá de dobrar um Congresso fragmentado, dividido entre muitas lideranças partidárias, tendo uma articulação política ainda desestruturada. Voluntarista, Bolsonaro decidiu chamar o jogo para si. Afinal, a força política de um presidente eleito sempre tem um peso muito grande. E, além de apresentar as linhas de sua proposta, também deu sinal verde para que seu partido, o PSL, fechasse uma importantíssima aliança estratégica com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para apoiar sua reeleição.

Defensor das reformas, Maia pertence ao DEM, legenda que já tem três ministros no novo governo. Uma aliança com Bolsonaro, nesse momento, cai como uma luva para contemplar os interesses dos dois lados. O presidente quer um aliado no comando da Câmara para tocar uma agenda de projetos que lhe interessam. Maia quer ser reeleito. Ambos querem a reforma da Previdência. Era natural que o namoro acabasse em casamento. No BR18, eu contei como esse movimento ajuda ambos e praticamente sacramenta a reeleição de Maia.

Um acordo desse tipo, que remonta ao tradicional toma lá, dá cá, tão criticado por ele durante sua campanha presidencial, acabou causando um mal estar entre alguns de seus aliados. Mas outros, como a deputada federal eleita Joice Hasselmann (PSL-SP), entenderam que o pragmatismo do acordo serviria para ampliar espaços dentro do Congresso para a atuação do partido do presidente e, principalmente, reduziria a dificuldade para votar a reforma. Nesse podcast, você pode ouvir Joice falar sobre a importância dessa aliança.

Mesmo não dando aval oficial ao acordo, Bolsonaro participou de sua construção. Na verdade, ele viu que era necessário que tomasse as rédeas do processo. O presidente sabe que, politicamente, aprovar a mudança no sistema previdenciário lhe trará enormes dividendos e pode ser o caminho para a retomada do crescimento econômico do País. Mas também não desconhece o tamanho das resistências que se apresentam para que a proposta ande. E, se ficou entusiasmado com o discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes, em que previu que o Brasil poderá crescer por dez anos caso a reforma passe, ficou de orelha em pé quando ele admitiu a possibilidade de adotar um plano B, na hipótese de a tentativa naufragar. Aqui, você pode ler a análise desse discurso de Guedes feita por Celso Ming em sua coluna. E pode ver nesse editorial do Estadão o problema que a ilusão da possibilidade de partir para um plano B pode causar.

De certa forma, a própria fala de Bolsonaro no Congresso, no ato de sua posse, abriu a possibilidade de se pensar na hipótese de uma solução alternativa caso a reforma mais uma vez empacasse. Embora tenha defendido um “pacto nacional”, sua fala foi muito mais uma bateção de bumbo eleitoral do que a apresentação de uma proposta concreta. “Neste momento solene, convoco cada um dos congressistas para me ajudar na missão de restaurar e reerguer a nossa Pátria, libertando-a definitivamente do julgo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica”. A análise dessa fala capenga é muito bem abordada neste editorial do Estadão.

É curioso ver que, em pleno 2019, Bolsonaro toma posse tentando convencer parlamentares a aprovar uma reforma da Previdência, da mesma maneira que seu maior adversário, o petista Luiz Inácio Lula da Silva, fez em 2003, quando assumiu o Planalto pela primeira vez. Eu convido vocês a mergulharem em todos os discursos feitos pelos presidentes eleitos desde a democratização nesse impressionante infográfico que destrincha cada fala presidencial.

A repercussão desse discurso vacilante certamente pesou para o presidente mudasse de estratégia e decidisse jogar com as cartas de que dispunha. A aliança com Rodrigo Maia, a divulgação de partes centrais do texto que será enviado e o movimento de aproveitar parte do que Temer já fez para acelerar a tramitação mostram uma guinada importante que pode mudar o destino da reforma. Com uma articulação ainda bagunçada – sequer indicou seus líderes no Congresso – Bolsonaro chama para si a responsabilidade de criar as condições para que o projeto avance. Inclusive topando suavizar o impacto da reforma. Ao baixar a idade mínima para 62 anos para homens e 57 anos para as mulheres, ele suaviza a proposta elaborada pela equipe de Temer. Se ganhar, levará menos do que gostaria, mas conseguirá algum avanço relevante. O risco é se tornar condescendente demais como escreve aqui a colunista Vera Magalhães.

Explicar a reforma que pretende ajuda o governo a caminhar nesse processo. Mas Bolsonaro continua precisando de votos para vencer. Por isso, a conquista do apoio de Rodrigo Maia é estratégica. Mas só resolve a ponta da Câmara. No Senado, o PSL ainda tenta lançar ou apoiar algum candidato que tenha capacidade de derrotar o senador Renan Calheiros. Mas essa negociação ainda está no início, como você pode ler aqui.

Se ainda há muito trabalho por fazer, o inegável é que Bolsonaro tirou seu time da inércia e mostrou que está disposto a fazer o que for preciso para votar as propostas que defendeu durante a campanha. Há muita expectativa e cautela sobre o seu comportamento futuro como mostra essa análise feita pela The Economist. O que se vê, neste momento é que tudo indica que Bolsonaro vai se mostrar cada vez mais pragmático para atingir seus objetivos.

