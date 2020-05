Jovens brasileiros com projetos de impacto social falam no sexto dia Brazil Conference 

Dez jovens brasileiros que se destacaram por projetos de impacto social serão entrevistados pelo jornalista Pedro Bial no sexto dia Brazil Conference at Harvard & MIT, que ocorre nesta sexta-feira, 1.º. O evento anual da comunidade de estudantes brasileiros em Boston, nos Estados Unidos, acontece neste ano por videoconferência por conta do coronavírus. O Estado faz a cobertura exclusiva do evento.

“Pedro Bial irá explorar as trajetórias e iniciativas de impacto social dos 10 embaixadores, que vêm de todas as regiões do Brasil e foram selecionados entre 1.000 candidatos”, conta Peter Sonnenberg, co-presidente da Brazil Conference e estudante de mestrado de Harvard. Segundo ele, essa é a 5ª edição do Programa de Embaixadores da Brazil Conference, que tem o objetivo de desenvolver líderes que resolvam problemas sociais e inspirem demais jovens a promover mudanças no Brasil.

Falam no painel desta sexta Elias Freitas (Pathfinder) e Melquisedec Negrão (MadTech), selecionados da região norte; Maria Clara Magalhães (Be.Labs) e Vinicius Santos (WeSpeak Social Project), do nordeste; Gabriella Valente (Fórum de Políticas Públicas para Mulheres) e Izadora Araújo (Recomeço), da região centro-oeste; Luma Moura (Coletaí) e Vinicius de Andrade (Salvaguarda), sudeste; da região Sul, Matheus Falasco (Youth Action Hub) e Tassia Jansen (#CreateYourFuture).

Na terça-feira, 28, ex-chanceleres e analistas criticaram a atual diplomacia brasileira durante debate na Brazil Conference. “Sempre houve uma linha de continuidade. Me envergonho de tudo da política externa hoje. O Brasil teria todas as condições de ser o sócio privilegiado da China, e agora somos o último da fila”, afirmou Celso Amorim, ex-chanceler que atuou nos governos FHC, Lula e Dilma.

Desigualdade

A 6ª edição da Brazil Conference já contou até agora com cinco painéis. O tema da desigualdade social apareceu em quase todos. No primeiro dia do evento, o ex-presidente do Banco Central Persio Arida e o economista Eduardo Giannetti falaram sobre os impactos da pandemia na desigualdade social do País, além da atuação do presidente Jair Bolsonaro na crise. De acordo com os especialistas, a ‘obscena desigualdade social’ e o ‘presidente disfuncional’ fragilizam o Brasil diante do novo coronavírus.

O segundo e o quarto dia do evento também pautaram o tema. No painel ‘Qual o papel do Estado no combate aos efeitos da crise atual?’, as economistas Paula Vescovi e Laura Carvalho, junto à jurista Flávia Piovesan, falaram sobre a importância dos Estados encararem a crise como uma oportunidade para que passem a priorizar a justiça social na busca pelo fim das desigualdades. Já no painel do dia 27 de abril, o apresentador Luciano Huck, o deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES) e a diretora-executiva da Oxfam Brasil, Katia Maia, chegaram ao consenso de que a pandemia escancarou as desigualdades sociais do Brasil e será o principal desafio do País no pós-crise.

Novos painéis

A 6ª edição da Brazil Conference at Harvard & MIT anunciou dois novos dias na programação. No dia 4, o ministro da Saúde, Nelson Teich, será entrevistado no painel ‘Presente e Futuro da Saúde no Brasil’.

Também no dia 4, a Brazil Conference discute, às 19h, ‘Como empresas podem contribuir com a sociedade’. Além da entrevista com Teich, o evento anunciou novo painel que debaterá os dilemas éticos da sociedade brasileira no dia 5, às 15h, com Mario Sergio Cortella, Silvio Almeida e Viviane Mosé.

Na terça-feira, 5, o painel ‘Como nos tornarmos um Estado reformista' contará com a presença do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung, além do economista Marcos Mendes. A mediação será da colunista do Estado Marcos Mendes Eliane Cantanhêde.

No último painel, ‘Os desafios dos Estados na Crise', às 19h’, participam os governadores João Doria (SP), Helder Barbalho (PA) e Renato Casagrande (ES), com a mediação da jornalista Andreza Matais.

Os painéis da 6ª edição da Brazil Conference at Harvard & MIT podem ser acompanhados no portal estadao.com.br, nas redes sociais Twitter (@estadao) e Facebook (facebook.com/estadao) e no canal do Estado no YouTube (youtube.com/estadao).

Confira a programação completa:

Presente e Futuro da Saúde no Brasil, 4/5 às 10h

Entrevista com o Ministro da Saúde Nelson Teich. Entrevistadores Fernando Bruno (Mestrado Harvard) e Juliana Yamada (Mestrado MIT)

Como empresas podem contribuir com a sociedade, 4/5, 19h

Artur Grynbaum, Eduardo Mufarej, Fabio Barbosa e moderado por Sonia Favaretto

A pandemia e os dilemas éticos da sociedade brasileira, 5/5 às 15h

Painel com Mário Sergio Cortella, Silvio Almeida e Viviane Mosé, moderado por Nathalie Gazzaneo (Mestrado Harvard)

Como nos tornarmos um Estado reformista?, 5/5, 19h

Rodrigo Maia, Paulo Hartung, Marcos Mendes e moderado por Eliane Cantanhêde

Os desafios dos Estados na Crise, 7/5, 19h

João Doria (SP), Helder Barbalho (PA), Renato Casagrande (ES), Flavio Dino (MA, a confirmar) e moderado por Andreza Matais