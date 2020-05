Nelson Teich participa da Brazil Conference em painel sobre Saúde

O ministro da Saúde, Nelson Teich, será entrevistado em novo painel da 6.ª edição da Brazil Conference at Harvard & MIT: ‘Presente e Futuro da Saúde no Brasil’. O encontro anual, organizado pela comunidade brasileira de estudantes em Boston, tem cobertura exclusiva do Estado. A entrevista com o novo ministro será no dia 4, às 10h.

Também no dia 4, a Brazil Conference discute, às 19h, ‘Como empresas podem contribuir com a sociedade’. Além da entrevista com Teich, o evento anunciou novo painel que debaterá os dilemas éticos da sociedade brasileira no dia 5, às 15h, com Mario Sergio Cortella, Silvio Almeida e Viviane Mosé.

Nesta sexta-feira, 1.º, a Brazil Conference vai reunir 10 jovens brasileiros com projetos de impacto social, às 17h.

Os painéis da 6ª edição da Brazil Conference at Harvard & MIT podem ser acompanhados no portal estadao.com.br, nas redes sociais Twitter (@estadao) e Facebook (facebook.com/estadao) e no canal do Estado no YouTube (youtube.com/estadao). Confira a programação completa:

Confira a programação da próxima semana:

Presente e Futuro da Saúde no Brasil, 4/5 às 10h

Entrevista com o Ministro da Saúde Nelson Teich. Entrevistadores Fernando Bruno (Mestrado Harvard) e Juliana Yamada (Mestrado MIT)

Como empresas podem contribuir com a sociedade, 4/5, 19h

Artur Grynbaum, Eduardo Mufarej, Fabio Barbosa e moderado por Sonia Favaretto

A pandemia e os dilemas éticos da sociedade brasileira, 5/5 às 15h

Painel com Mário Sergio Cortella, Silvio Almeida e Viviane Mosé, moderado por Nathalie Gazzaneo (Mestrado Harvard)

Como nos tornarmos um Estado reformista?, 5/5, 19h

Rodrigo Maia, Paulo Hartung, Marcos Mendes e moderado por Eliane Cantanhêde

Os desafios dos Estados na Crise, 7/5, 19h

João Doria (SP), Helder Barbalho (PA), Renato Casagrande (ES), Flavio Dino (MA, a confirmar) e moderado por Andreza Matais