Confira datas das sabatinas e debates entre os candidatos a governador de SP nas eleições 2018

No mesmo dia em que a Justiça Eleitoral abre o período oficial para as campanhas eleitorais, os candidatos a governador de São Paulo nas eleições 2018 participarão do primeiro debate político na televisão. O encontro será realizado pela Band, em 16 de agosto, a partir das 22 horas.

Um mês depois, no dia 16 de setembro, os candidatos ao Palácio dos Bandeirantes voltam a se encontrar, desta vez em debate organizado pela TV Gazeta em parceria com o Estado. Na oportunidade, os políticos deverão debater entre si e responder perguntas de jornalistas e internautas.

Confira abaixo a agenda de sabatinas e debates entre os políticos que disputam o Governo de São Paulo nas eleições 2018:

16 de agosto - Band

Primeiro debate entre os candidatos a governador de São Paulo. O encontro, marcado para as 22 horas, também será transmitido nos canais BandNews e Terraviva, nas rádios Bandeirantes e BandNews FM e, pela internet, no portal da Band e no canal de jornalismo da emissora no YouTube.

24 de agosto – RedeTV!

Debate entre os políticos que disputam o Governo paulista, a partir das 22 horas. O encontro será transmitido na televisão, no portal da emissora, no portal UOL e nos perfis da RedeTV! no Facebook, Twitter e Youtube.

3 de setembro – Rádio CBN

Início da série de entrevistas com os candidatos a governador de SP. As transmissões acontecerão a partir da 11h e as sabatinas terão duração de 30 minutos.

10 a 14 de setembro – Rede Globo

Entrevistas com os candidatos a governador no jornal SP1.

16 de setembro – TV Gazeta/ Estadão

Debate entre os candidatos ao Governo de São Paulo nas eleições 2018, com transmissão a partir das 19h30. Além de debater entre si, os políticos responderão perguntas dos jornalistas e questões enviadas por internautas por meio das redes sociais.

19 de setembro – SBT/ Folha

Debate será transmitido na televisão pelo SBT e na internet pelos portais do UOL e da Folha. Também será possível acompanhar o encontro pelas redes sociais dos três veículos.

28 de setembro – Record

Debate entre os políticos acontecerá após às 22 horas e será transmitido também pelo portal R7.

2 de outubro – Rede Globo

Debate com os candidatos a governador de São Paulo do primeiro turno.

7 de outubro

Primeiro turno das eleições 2018

10 de outubro – SBT/ Folha

Primeiro debate entre os políticos, em caso de segundo turno. O encontro será transmitido pelo SBT e pelos portais do UOL e da Folha.

18 de outubro – Band

Debate com os políticos que chegaram ao segundo turno das eleições 2018 em São Paulo, a partir das 22 horas. O encontro também será transmitido nos canais BandNews e Terraviva, nas rádios Bandeirantes e BandNews FM e, pela internet, no portal da Band e no canal de jornalismo da emissora no YouTube.

19 de outubro – Record e RedeTV!

As duas emissoras de televisão marcaram debates com os candidatos ao Governo de São Paulo no segundo turno para esta data.

21 de outubro – TV Gazeta/ Estadão

Encontro com os candidatos a governador de São Paulo que chegaram ao segundo turno. Além de debaterem entre si, os políticos também responderão perguntas dos jornalistas e de internautas, enviadas por meio de redes sociais.

25 de outubro – Rede Globo

Debate com os candidatos a governador que chegaram ao segundo turno.

28 de outubro

Segundo turno das eleições 2018

