Veja destaques do debate entre candidatos a governador de SP em 2018, na Band

Na mesma data em que começou oficialmente o período para a campanha eleitoral, a Band promoveu nesta quinta-feira, 16, o primeiro debate entre os candidatos a governador de São Paulo nas eleições 2018. Dos 12 nomes que concorrem ao Palácio dos Bandeirantes, sete participaram do encontro: João Doria (PSDB), Lisete Arelaro (PSOL), Luiz Marinho (PT), Marcelo Cândido (PDT), Márcio França (PSB), Paulo Skaf (MDB) e Rodrigo Tavares (PRTB).

O principal alvo dos adversários foi João Doria. O candidato do PSDB foi atacado tanto por sua gestão como prefeito da capital, como pelo fato de ter deixado o cargo para disputar o Governo.

Veja abaixo os principais destaques e personagens do primeiro debate entre os candidatos ao Governo de São Paulo:

“Ração humana”

A atuação de João Doria como prefeito de São Paulo foi um dos principais pontos atacados pelos demais candidatos que participaram do debate na Band. Em uma das oportunidades, Marcelo Cândido lembrou da proposta do tucano de incluir a “farinata” - composto alimentar processo a partir de alimentos próximos ao vencimento -, na merenda das escolas municipais. Na época, o então prefeito recuou após críticas de especialistas e questionamentos do Ministério Público.

“O prefeito João Doria também ofereceu farinata como estratégia de segurança alimentar, criando assim um contrassenso, de oferecer ração humana para as crianças das nossas escolas”, disse Cândido no debate.

Em sua resposta, Doria creditou o projeto à Cúria Metropolitana de São Paulo e afirmou que a ideia era usar a farinata apenas para complementar a alimentação dos alunos da rede pública.

Saída da prefeitura

Outro ponto recorrentemente usado pelos adversários no debate da Band para atacar Doria foi sua saída da Prefeitura da capital para ser candidato a governador de São Paulo nas eleições 2018.

Ao comentar uma resposta de Márcio França ao questionamento de um jornalista sobre a caça de javalis, o tucano ironizou e disse que considerava positiva a mudança de ideia do atual governador sobre o tema. Esta foi a deixa para que França disparasse contra o candidato do PSDB.

“Eu não mudei de ideia não, João. Quem muda de ideia constantemente é você. Quarenta e três vezes você prometeu para mim e para todos os paulistanos que você cumpriria o mandato e seria o melhor prefeito de São Paulo”, disse o candidato do PSB. “Não traio meus amigos, não mudo minhas posições e, acima de tudo não traio o povo”, completou.

Doria chegou a pedir direito de resposta, mas a organização do debate eleitoral da Band não considerou que o tucano foi ofendido.

Skaf rejeita Temer

Uma das estratégias de Paulo Skaf durante o debate na Band foi tentar descolar sua imagem de Michel Temer. Questionado pelos adversários pelo fato de ser filiado ao partido do Presidente da República - recordista de rejeição -, o candidato do MDB não quis demonstrar proximidade com o companheiro de sigla.

“Você diria que o presidente Temer é um homem honrado? O presidente Temer merece a sua e a nossa confiança?”, perguntou França no terceiro bloco.

Skaf se esquivou da questão e nem sequer citou o nome de Temer na resposta. “Outras histórias não fazem parte da minha história. E eu é que serei o governador se for eleito”, afirmou o emedebista, que disputou a eleição para governador de São Paulo em 2010 pelo PSB, partido de França.

Lula presente

Se não foi lembrado no primeiro debate presidencial, realizado na semana passada também pela Band, Luiz Inácio Lula da Silva foi citado pelos candidatos a governador de São Paulo nas eleições 2018 no encontro desta quinta-feira, 16.

O líder petista foi evocado por Luiz Marinho em pelo menos dois momentos. Em um deles, o ex-prefeito de São Bernardo do Campo lembrou que o ex-presidente lidera as pesquisas de intenção de voto para a corrida presidencial. No outro, prometeu que caso ele e Lula sejam eleitos, vão promover o pleno emprego em São Paulo. “Nós já fizemos. Eu fui ministro do Trabalho e da Previdência do presidente Lula e nós fizemos”.

Lula também foi lembrado por Doria. Ao trocar farpas com Luiz Marinho, o tucano lembrou o fato de o líder petista estar preso e condenado pela Lava Jato. “Candidato do PT, quero saber onde anda Lula? Preso em Curitiba e respondendo processo. E ficará preso por 12 anos”.

Torcida organizada

As recorrentes manifestações da plateia que acompanhava presencialmente o debate eleitoral chamaram a atenção. Em alguns momentos, o jornalista Fabio Pannunzio, moderador do encontro, teve de alertar que as palmas estavam atrapalhando os próprios políticos.

A “torcida” mais animada era a de João Doria. “A claque do PSDB está ridícula”, comentou nos bastidores o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), apoiador de Paulo Skaf. Em seguida, o parlamentar tomou um puxão de orelha do deputado Beto Mansur (MDB-SP) para também aplaudir o candidato do seu partido.

O próximo debate na televisão entre os candidatos a governador de São Paulo será realizado pela RedeTV!, no dia 24 de agosto. Clique aqui para ver o calendário das sabatinas e encontros entre os políticos.