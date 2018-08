MDB abre convenção nacional e sonda Marta Suplicy para vice de Meirelles

BRASÍLIA - A 67 dias da eleição, o MDB oficializará nesta quinta-feira, 2, a candidatura do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles à Presidência da República sem ter fechado qualquer aliança. Até agora, tudo indica que o MDB, à frente do Palácio do Planalto desde o impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff (PT), em 2016, irá sozinho para a disputa, com chapa pura e um candidato que tentará associar sua imagem à do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Operação Lava Jato. O evento começou às 8h e deve acabar por volta de 12h.

A cúpula do MDB está sondando a senadora Marta Suplicy (SP) para ser vice na chapa de Meirelles. Ex-petista, Marta ainda não tomou uma decisão sobre o seu futuro político e não foi à convenção do MDB que homologou a candidatura de Paulo Skaf (MDB) ao governo de São Paulo, no sábado passado.

Estacionado em 1% das intenções de voto, Meirelles está à procura de uma mulher para compor a chapa. Não sem motivo: elas representam 52% do eleitorado nacional e são responsáveis pela maioria dos votos em branco e nulos declarados atualmente em pesquisas. A campanha avalia que Marta, ex-prefeita de São Paulo pelo PT, ajudaria o ex-ministro a crescer em pouco tempo para cerca de 5% dos votos -- hoje ele está estacionado em 1% nas pesquisas.

Após votar na convenção, o presidente do MDB, senador Romero Jucá (RR), confirmou que a indicação do vice de Meirelles não está fechada. "Vamos delegar à Executiva Nacional do partido a aprovação do vice, nos próximos dias", afirmou Jucá.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) chegou à convenção anunciando que será o porta-voz dos emedebistas contrários à candidatura de Meirelles. "Não podemos homologar uma candidatura que só serve para atrair a rejeição universal do Temer", disse Renan, em uma referência ao presidente Michel Temer, que conta com alto índice de impopularidade.

"Não dá para condenar ninguém a apoiar Meirelles. Isso é um mico e não podemos pagar esse preço", emendou o senador. Aliado do PT em Alagoas, Renan pedirá que o partido “fique livre” na campanha, deixando os diretórios estaduais fazerem os arranjos políticos que julgarem mais convenientes. regiões.

Meirelles vai se apresentar aos correligionários como um gestor de resultados, um homem capaz de promover a “transformação” do País. “Ele é um outsider na política, um radical de centro”, comparou Jucá.

Superprodução

Em uma convenção com ares de superprodução, com custo estimado em R$ 2 milhões, Meirelles ocupará um palco que lembra uma arena e dirá que não se omitiu quando foi chamado para enfrentar a crise econômica tanto no governo Temer como nos dois mandatos de Lula, época em que comandou o Banco Central. Logo na entrada do Centro Internacional de Convenções do Brasil, onde está sendo realizado o encontro, um painel mostra a silhueta de Ulysses Guimarães -- ícone do MDB -- ao lado de uma foto de Meirelles, dando a ideia de continuidade.

Com a estratégia apoiada no slogan “Chama o Meirelles”, o ex-comandante da economia dará uma estocada nos adversários, a quem classifica ironicamente como “salvadores da pátria”. Em seu discurso, Meirelles atacará os “extremos”, repetindo o bordão contido na Carta Aberta à Nação, divulgada pelo MDB, de que o Brasil não quer ir nem para a direita nem para a esquerda.

Pelas contas da cúpula do MDB, o nome do ex-ministro será chancelado com aproximadamente 75% dos 598 votos. "Discordar é democrático, mas a grande maioria do partido quer candidatura própria", insistiu Jucá.

Embora Temer vá aparecer hoje ao lado de Meirelles, toda a campanha está sendo montada para que ele fique bem distante do palanque. Pesquisas em poder do MDB e do Palácio do Planalto indicam que a rejeição do presidente -- hoje na casa dos 82% -- contamina não apenas a candidatura de Meirelles como quem dele se aproximar.

É por esse motivo que o ex-ministro tenta se aproveitar da passagem pelo governo Lula para obter apoio. Nas redes sociais, ele divulgou recentemente um vídeo no qual o ex-presidente o elogia. “Sou um homem que tenho muito respeito pelo Meirelles e devo a esse companheiro a estabilidade econômica e o respeito que o Brasil tem hoje no mundo”, afirmou Lula.

Apesar de ser uma espécie de fiador da governabilidade desde a redemocratização, o MDB não apresenta candidato próprio à Presidência há 24 anos, mas três vices já ocuparam o cargo. Antes de Temer, que assumiu o Planalto após o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, o partido comandou o País com José Sarney (1985 a 1990) e com Itamar Franco (1992 a 1994), que retornou ao entãoPMDB depois da queda de Fernando Collor.

Vídeos de apoio

Na convenção foi exibido um vídeo em que aparecem manchetes de jornais com declarações de políticos em apoio ao economista. O primeiro é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seguido pela presidente cassada Dilma Rousseff. Um locutor diz que eles elogiaram as atuações de Meirelles à frente do Ministério da Fazenda.

O vídeo cita ainda o presidente Michel Temer, o ex-prefeito de São Paulo e candidato ao governo do Estado, João Doria (PSDB), e os candidatos à Presidência Ciro Gomes (PDT), Alvaro Dias (Podemos), e Geraldo Alckmin (PSDB). Ao final, o locutor diz: "todos eles concordam que, na hora da crise, é melhor chamar o Meirelles", citando o bordão da campanha.

Imagem de Meirelles é projetada sobre Ulysses Guimarães

Os marqueteiros do MDB montaram um painel com a projeção da foto do economista sobre a silhueta de Ulysses Guimarães (morto em 1992), parlamentar histórico do partido e opositor da didatura militar. A montagem que junta a sombra projetada de Meirelles à de Ulysses, dando uma ideia de continuidade, foi instalada num painel na entrada do auditório.

Também há uma poster de Ulysses com a Constituição de 1988, da qual foi um dos artífices. Não foram colocadas imagens do presidente da República, Michel Temer, principal fiador da candidatura de Meirelles, ao lado do futuro candidato a sua sucessão.