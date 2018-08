PHS é o primeiro partido a anunciar apoio a Meirelles

O candidato à Presidência nas eleições 2018 Henrique Meirelles (MDB) terá ao menos um partido em sua coligação: o PHS. A executiva nacional da sigla decidiu apoiá-lo em reunião na tarde desta quinta-feira, 2.

O anúncio do PHS foi feito depois de a convenção nacional do MDB confirmar o nome de Meirelles para o Planalto. A legenda vai oficializar o apoio em um evento na sede do PHS às 18h desta quinta.

Segundo o presidente do PHS em São Paulo, Laércio Benko, a vaga de vice não entrou na conversa. O partido tem 8 deputados na Câmara. O ex-ministro da Fazenda foi confirmado na convenção, mas o nome de vice não foi anunciado. A sigla cogita a senadora Marta Suplicy para a vaga.

"A grande questão é que temos todos os atuais candidatos com uma grande rejeição e demonstrando uma dificuldade no discurso de agregar o Brasil. Acredito que Meirelles, por ter participado de outros governos e por ser elogiado por todos os principais atores políticos, representa o potencial de agregar", disse Benko.