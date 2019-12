TRF-4 põe em dúvida competência da Vara da Lava Jato no caso Lulinha, mas mantém investigação em Curitiba Desembargador Gebran Neto, relator, negou pedido da defesa do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do ex-presidente, para tirar da 13.ª Vara Federal da capital paranaense inquérito sobre as ligações entre a Gamecorp/Gol e a Oi/Telemar