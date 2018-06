O ‘Banco Central’ dos operadores

Foragido da Polícia Federal após a Operação “Câmbio, desligo”, deflagrada nesta quinta-feira, 3, Dario Messer, de 60 anos, herdou os negócios da família nos anos 2000 após a morte do pai, o polonês Mordko Messer, apontado como o primeiro doleiro do Brasil. Desde então virou figura carimbada no noticiário policial e em colunas sociais, onde aparece frequentemente ao lado de atrizes, jogadores de futebol e grandes empresários.

Desde o caso Banestado, primeiro escândalo em que Messer apareceu, o doleiro passou pelo mensalão, quando foi tachado de operador do Partido dos Trabalhadores pelo também doleiro Antônio Claramunt, o Toninho Barcelona; pela Operação Sexta-feira 13, em 2009, pelo Swissleaks e, agora, caiu na rede da filial carioca da Lava Jato.

Messer também foi uma das principais figuras citadas no primeiro acordo de colaboração de Alberto Youssef. Em um depoimento de 4 de março de 2004 ao juiz federal Sérgio Moro e aos procuradores da força-tarefa CC5, que investigava o Banestado, Youssef disse que naquela época eram poucos “os doleiros dos doleiros” no Brasil e que um deles, além do próprio Youssef, era Messer.

“Um era eu, a Tupi Câmbios, a Acaray, Câmbio Real, Sílvio Anspach, o Messer do Rio, o Rui Leite e o Armando Santoni”, disse Youssef.

A expressão “doleiro dos doleiros” revela o tamanho da sua clientela. Messer, desde o caso Banestado, era uma espécie de “Banco Central” dos doleiros. Quando um pequeno ou médio operador financeiro não tinha condições para fazer determinada transação, acionava Messer e seus funcionários para ter suporte.

Após o Banestado, Messer mudou sua banca para o Uruguai e dividia seu tempo entre o Rio e o Paraguai, onde é amigo do presidente Horacio Cartes. Segundo os jornais paraguaios, os dois se consideram “irmãos de alma”. É no Paraguai que os investigadores buscam Messer.