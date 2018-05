Dossiê ‘Câmbio, desligo’ Leia a íntegra da decisão do juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, que mandou prender 53 alvos da nova etapa da Lava Jato no Rio e desmontou intrincado esquema de doleiros, o Bank Drop, com movimentação de US$ 1,6 bi em 52 países