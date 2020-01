Ex-subsecretário de Saúde do Rio recebeu R$ 205 mil para omitir e modificar depoimentos, diz delator Relatos de Daniel Gomes, delator da Operação Calvário, levaram o juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Criminal Federal do Rio, a decretar a prisão preventiva de César Romero, investigado na Operação Fatura Exposta, que mira desvios da Saúde no governo Sérgio Cabral