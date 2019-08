Renan tenta afastar Dallagnol da Lava Jato

LEIA TAMBÉM > Destino de Lula agitou bastidores em São Paulo

Na esteira do desgaste provocado pelo episódio dos hackers e dos ataques à Lava Jato, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) acrescentou mais um pedido ao processo que move contra Deltan Dallagnol: o de afastamento do procurador do MPF. Em março, Renan protocolou a reclamação disciplinar alegando que o coordenador da Lava Jato, após ter tentado intervir na sua reeleição, influenciou na disputa pela presidência do Senado. Segundo ele, Dallagnol fez comentários em redes sociais que o prejudicaram e deixaram um claro viés eleitoral.

Contra… Renan recorreu ao Conselho Nacional do Ministério Público, que analisará o pedido na terça-feira. Para o senador, Dallagnol funciona como “ativista do cotidiano político”. A assessoria da Lava Jato não quis se manifestar.

…ataque. Renan é investigado no inquérito-mãe da Lava Jato, que apura a formação de uma quadrilha para fraudar a Petrobrás. Ele também é alvo de outras investigações no Supremo Tribunal Federal.

SINAIS PARTICULARES

Renan Calheiros, senador (MDB-AL)

Mais. A bancada da segurança pública articula a inclusão de policiais e bombeiros no projeto de lei da previdência dos militares. A cereja do bolo é manter o tempo de contribuição dos PMs em 30 anos.

Vamos… Partidos importantes no arranjo do Congresso, como o DEM, estão orientando seus deputados a compor a comissão responsável por analisar a medida provisória que acaba com a obrigatoriedade de as empresas publicarem seus balanços em jornais.

…com calma. O entendimento desses partidos é de que a MP é uma retaliação do presidente Jair Bolsonaro ao trabalho da imprensa.

CLICK. Rodrigo Maia postou vídeos da comemoração pela aprovação da reforma da Previdência. Na imagem, ele abraça o ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil).

Rachou… O grupo do PSL que pede hoje o afastamento de Luciano Bivar do comando da sigla já tem um nome em mente para ocupar o lugar dele na presidência nacional do partido: Luiz Philippe de Orleans e Bragança, o “príncipe”.

…de vez. Luiz Philippe faz parte do diretório paulista e é responsável por criar, com Eduardo Bolsonaro, proposta que proíbe ex-membros do MST e de partidos de esquerda de se filiarem ao PSL-SP.

Encontro… Indicado para a embaixada brasileira em Washington, Eduardo Bolsonaro se reunirá com donos, executivos e CEOs de empresas brasileiras e multinacionais que mantêm negócios com os EUA. Será em jantar restrito, organizado pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaf, segunda-feira, em São Paulo.

…marcado. “É importante ter a fotografia real das relações comerciais entre Brasil e EUA. Isso só é possível conhecendo e conversando com os principais atores. É ótimo que o deputado Eduardo Bolsonaro mostre essa vontade e essa disposição”, afirma Skaf.

Gelada. Com a ajuda da base de apoio do governador João Doria, a Assembleia paulista articula a derrubada do veto do governador tucano que proíbe a venda de cerveja nos estádios de futebol do Estado.

Ajuda externa. O programa Criança Feliz foi selecionado pelo Fundo Conjunto ODS, da ONU, para receber R$ 7 milhões. A iniciativa para a primeira infância, comandada por Osmar Terra, arrematou uma das 30 vagas entre 130 concorrentes. O dinheiro será investido em dois anos.

BOMBOU NAS REDES!

Ivan Valente, líder do PSOL na Câmara: “A Carta Magna reafirma seu compromisso com os direitos humanos e repúdio à tortura (…). Bolsonaro faz o oposto”, sobre elogios a Brilhante Ustra.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG E MARIANNA HOLANDA