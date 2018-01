Leia os 27 depoimentos em delação premiada do doleiro da Lava Jato

Toda a delação premiada do doleiro Alberto Youssef – exceto os relatos em que eles citam políticos com foro privilegiado – foi tornada pública nesta quinta-feira, 12, pela Justiça Federal do Paraná. Ao determinar a inclusão nos autos da Lava Jato dos depoimentos de Youssef e também do ex-diretor da Petrobrás Paulo Roberto Costa, o juiz federal Sérgio Moro, que conduz todas as ações da Operação Lava Jato, afirmou que o Judiciário “não se presta para ser o guardião de segredos sombrios”.

Youssef revelou em sua delação premiada que os ex-ministros José Dirceu e Antônio Palocci eram “as ligações” do lobista e operador de propina na Petrobrás Julio Gerin Camargo com o PT. O doleiro – alvo central da Lava Jato – apontou que o nome José Dirceu consta no registro de contabilidade de propina com a rubrica “Bob” – suposta referência ao apelido de um ex-assessor do ex-ministro da Casa Civil.

O doleiro detalhou que cuidou de dois repasses de aproximadamente R$ 400 mil para João Vaccari Neto, em nome do PT. O valor de R$ 880 mil, ao todo, teria sido pago pela empresa Toshiba Infraestrutura em uma contratação para obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), entre 2009 e 2010. O tesoureiro negou ter recebido as quantias.

À Justiça, ele contou também que emprestou um helicóptero para o político Luiz Argolo (SDD-BA) usar na campanha eleitoral de 2014. Na época, Argolo foi candidato a deputado federal. Ele teve 63.649 votos e não foi reeleito.

VEJA TODA A DELAÇÃO DE YOUSSEF TORNADA PÚBLICA PELA JUSTIÇA

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº4 PDF

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº5 PDF

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº6 PDF

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº7 PDF

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº8 PDF

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº9 PDF

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº11 PDF

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº12 PDF

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº15 PDF

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº19 PDF

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº23 PDF

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº27 PDF

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº34 PDF

VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº36

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº38 PDF

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº39 PDF

VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº42

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº43 PDF

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº46 PDF

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº47 PDF

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº48 PDF

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº50 PDF

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº51 PDF

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº52 PDF

Documento VEJA TERMO DE DELAÇÃO Nº55 PDF