Ex-procurador também quer se explicar a relator

Constança Rezende, do Rio

A defesa do ex-procurador da República Marcelo Miller informou neste sábado, 9, que o advogado também vai colocar o passaporte à disposição da Justiça e pedir para que ele seja ouvido pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF).

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou nesta sexta-feira, 8, ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedido de prisão de Miller, do empresário Joesley Batista, um dos donos do Grupo J&F, e de Ricardo Saud, diretor do grupo.

A informação foi dada pelo advogado de Miller, André Perecmanis.

A defesa de Joesley Batista e Ricardo Saud, delatores do Grupo J&F, também pediu para ser ouvida pelo ministro Fachin antes da decisão sobre o pedido de prisão apresentado pela Procuradoria-Geral da República.

Segundo Perecmanis, a defesa vai questionar o fato de Janot ter tomado a medida antes do depoimento de Miller ter acabado. Ele foi ouvido por cerca de nove horas, nesta sexta-feira, em um depoimento que terminou já na madrugada deste sábado.

O pedido de prisão ainda precisa ser apreciado por Fachin. A decisão de Janot foi motivada pelo conteúdo de uma gravação entregue pela própria defesa do Grupo J&F, na qual Saud e Joesley falam sobre a suposta interferência de Miller para ajudar nas tratativas de delação premiada.