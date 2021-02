Quem é Rodrigo Pacheco, candidato à Presidência do Senado?

Rodrigo Pacheco (DEM-MG) concorre à Presidência do Senado com a indicação do atual ocupante do cargo, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que o apresentou como um nome “independente” que não criaria problemas para o Planalto. Isso agradou o presidente Jair Bolsonaro, que interveio pessoalmente para fechar acordos para garantir a eleição de Pacheco e de Arthur Lira (PP-AL) na Câmara.

O Placar da Eleição no Senado do Estadão indica que Pacheco está à frente na disputa com Simone Tebet (MDB-MS), com 41 votos contra 27. Outros candidatos somam três votos. O senador de Minas tem o apoio da maioria dos partidos -- até mesmo do MDB, que abandonou a candidatura de Tebet.

Leia Também Eleição no Congresso: como será votação com sessões presenciais em meio à pandemia

Em entrevista ao Estadão, Pacheco disse que o teto de gastos não pode ficar “intocado” e defendeu uma discussão sobre a retomada do auxílio emergencial ou um aumento do Bolsa Família a partir de fevereiro. Investidores e mercado financeiro reagiram mal à fala, que foi avaliada pela equipe econômica do governo como “retórica política”.

Pacheco tem 44 anos e está em seu primeiro mandato como senador. Ele nasceu em Porto Velho, Rondônia, mas se elegeu por Minas Gerais, onde sua família é dona de empresas de transporte rodoviário. Em dezembro de 2020, emplacou um assessor de seu gabinete como diretor da Agência Nacional de Transportes (ANTT) -- órgão que tem como atribuição regular empresas de sua família.

Para Entender Veja o placar da eleição para presidente do Senado Rodrigo Pacheco (DEM), Simone Tebet (MDB), Major Olímpio (PSL) e Jorge Kajuru (Cidadania) são os candidatos à presidência da Casa; saiba como estão distribuídos os votos para a sucessão de Davi Alcolumbre por Estado e por partido

Antes do Senado, o parlamentar teve um mandato como deputado federal, pelo MDB. Ele foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Câmara, entre 2017 e 2018. Na época, a comissão analisou duas denúncias contra o presidente Michel Temer (MDB), por obstrução da Justiça e organização criminosa e por corrupção passiva. Ambas foram rejeitadas pela Câmara.

Pacheco atuava como advogado em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi conselheiro estadual e federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Formou-se em Direito pela PUC-Minas.