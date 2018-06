Lula é inocente e vai saber enfrentar o momento, afirma Dilma

SÃO BERNARDO DO CAMPO - A ex-presidente Dilma Rousseff afirmou na noite desta quinta-feira, 5, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai saber enfrentar o momento. "Ele é uma pessoa íntegra, forte e corajosa", disse a petista, em discurso sobre um caminhão de som em frente à sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), onde ocorre ato de apoio a Lula.

+ Moro ordena prisão de Lula; acompanhe ao vivo

+ Lula vai preso já? Lula pode se candidatar? Veja os cenários do ex-presidente condenado

+ Prisão de Lula leva pânico a políticos investigados

"Ele vai enfrentar com a tranquilidade que têm os inocentes", ela acrescentou. "Nós resistimos, a resistência pacífica daqueles que têm voto", afirmou Dilma.

A ex-presidente reiterou que considera Lula inocente e disse que não se pode prender ninguém antes que todos os recursos sejam esgotados. "Lula ainda tinha o direito de recorrer, eles se apressaram", declarou.

Para ela, a prisão de Lula representa mais uma fase do golpe iniciado com o processo de impeachment, em 2016. "Colocaram no Planalto uma quadrilha", disse. "Estão impunes aqueles que passeiam para lá e para cá com malas de dinheiro", afirmou.