Forças Armadas participam de teste de segurança das eleições para acalmar Bolsonaro

Caro leitor,

Nesta semana, Bolsonaro vai completar um mês sem ofender ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ou ameaçar descumprir ordens da Corte. O ex-presidente Michel Temer deve se preparar para receber os telefonemas de felicitações pelo feito. Há nos quartéis muitos que, se pudessem, enviariam mimos e lembranças ao ex-presidente por, finalmente, terem um ou dois fins de semana tranquilos. Mas ninguém se ilude. Ninguém aposta que a calmaria seja mais longa do que a drôle de guerre que antecedeu a blitzkrieg, em maio de 1940. Uma hora Bolsonaro vai retomar suas campanhas.

Basta acompanhar, para tanto, as postagens compartilhadas em grupos de WhatsApp frequentados por militares e policiais. Na semana passada, um desses grupos foi inundado com posts contra a vacinação – não apenas de adolescentes – e o uso de máscaras. Uma das publicações afirmava que a vacina contra covid-19 tornava as pessoas mais expostas a doenças como câncer. Espalhar notícias falsas como essa pelas redes sociais em meio à pandemia pode ter o mesmo efeito de alguém gritar "fogo" no meio de uma sessão de cinema. Por enquanto, a adesão da população brasileira aos imunizantes mostra o fracasso do negacionismo.

No Sermão da Quinta Dominga da Quaresma, o padre Antônio Vieira disse sobre o Brasil: "Não há dúvidas (...) que de todos os modos e por todos os modos aqui se mente". "Novelas e novelos, são as duas moedas correntes desta terra, mas têm uma diferença, que as novelas armam-se sobre nada, e os novelos armam-se sobre muito, para tudo ser moeda falsa." O religioso afirmava que, nessas terras, até o clima era enganoso: "Amanhece o sol muito claro, prometendo um formoso dia, e dentro em uma hora tolda o céu de nuvens, e começa a chover como no mais entranhado inverno".

Ninguém estava a salvo dessa contingência tropical. Quando o almirante dom Fradique de Toledo Osório, o Marquês de Valdueza, veio "restaurar a Bahia", em 1625, e, tendo toda a gente da Armada em campo para passar em revista a tropa, foi surpreendido pelo aguaceiro em Salvador. Admirado com a inconstância do clima, sentenciou: "En el Brasil hasta los cielos mientem". Ao comentar essa situação com seus fiéis em São Luís, no Maranhão, Vieira se saiu com essa: "Não sei se é isto descrédito, se desculpa. Que mais pode fazer um homem, que ser tão bom como o céu da terra em que vive?" Imagina se conhecesse o zap do presidente...

Há muita convicção e pouca responsabilidade na ética de Bolsonaro. E no Twitter de alguns generais. Paulo Chagas insiste em defender a cloroquina e a ivermectina. Diz ter vários testemunhos de que elas funcionam. O general desconhece o que é método científico ou efeito placebo e desconsidera até mesmo o fato de que, independentemente do que uma pessoa tomar, a chance de ela não desenvolver nenhum sintoma ou sintoma leve de covid-19 ao ser contaminado pelo Sars-Cov-2 é muito mais alta do que a de desenvolver as formas graves da doença.

Há séculos testemunhas afirmam ser o mel e o limão uma cura para todos os males. E o general acredita que a ciência se faz com o testemunho de amigos. Ao mesmo tempo diz que se vacinou e tomará a terceira dose. O sincretismo no Brasil tem raízes profundas... Desde que Bolsonaro silenciou a respeito dos militares, a maioria dos seus antigos companheiros também diminuiu sua exposição nas redes sociais. É o caso do general Santos Cruz, que anunciou que será candidato, ainda que não saiba por qual partido. Diz o general que entra na política para que os militares não se envolvam na política.

O Clube Militar se rebelou contra a obrigatoriedade do comprovante de vacinação para entrar em suas sedes. A diretoria obteve liminar na Justiça – decisão cassada pelo STF – para que membros não imunizados pudessem andar livremente em suas dependências. A Casa da República virou a Casa da Cloroquina. E isso um mês após assinar com o Clube da Aeronáutica e com o da Marinha uma nota de apoio ao voto impresso. O salvacionismo e a moralização da política se colocaram à serviço da esperteza do bolsonarismo, que desejava fazer com que as urnas mentissem em 2022. Fradique de Toledo não fazia ideia do futuro desse País...

A fraude no voto foi só mais uma das mentiras do bolsonarismo. A agência de checagem de informações Aos Fatos detectou 4.020 declarações falsas ou distorcidas feitas por Bolsonaro desde sua posse, em 2019, até 1.º de outubro. É possível que esse número já esteja ultrapassado quando o leitor estiver diante desta linha da coluna. Aos Fatos, o Estadão Verifica, além de outras agências, participaram de uma coalizão de verificação que colaborou com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no combate a campanhas de desinformação nas eleições municipais de 2020. O tribunal estuda reeditar essa aliança na eleição de 2022.

Hoje, o TSE vai abrir mais um capítulo da guerra contra a mentira na eleição e pela lisura do voto. Os 12 integrantes da Comissão de Transparência das Eleições da Corte participam do Ciclo de Transparência Democrática – Eleições 2022. Durante o evento no tribunal será feita a abertura dos códigos-fontes das urnas. Entre os convidados pelo presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, para compor a comissão está o general Heber Garcia Portella, comandante de Defesa Cibernética das Forças Armadas.

Heber foi indicado a pedido de Barroso, que procurou o ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, a quem o comando está subordinado. Além dos militares, a comissão conta com a Polícia Federal, a OAB, universidades, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União e organizações não governamentais. Até agora as Forças Armadas não conhecem qual será o seu papel no trabalho e qual o alcance dessa participação. Eles querem saber se, além de verificar a integridade das urnas, também poderão examinar a segurança da transmissão dos dados dos Estados para o TSE.

A presença do general Heber esvaziou, por enquanto, o discurso de Bolsonaro contra o voto eletrônico. Acalmou o presidente. Em entrevista à revista Veja, o capitão disse que, com as Forças Armadas na comissão, não havia mais porque duvidar da lisura da eleição. Barroso pode acordar hoje com o sol entre nuvens no céu de Brasília. Mas é melhor não esquecer a lição aprendida no século 17 por dom Fradique de Toledo. Nem a conclusão do Padre Vieira. Afinal, que mais pode fazer um homem, que ser tão bom como o céu da terra em que vive?