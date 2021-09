Desembargadora não vê ‘nítida correlação’ com contenção da covid-19 e suspende exigência de ‘passaporte da vacina’ no Clube Militar e Clube Naval do Rio

A desembargadora Elisabete Filizzola, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, suspendeu a obrigatoriedade de comprovação de vacinação contra a Covid-19 para o acesso ao Clube Militar e ao Clube Naval na capital fluminense. Na avaliação da magistrada, não há ‘nítida correlação’ entre a contenção da disseminação da Covid-19 e o chamado ‘passaporte da vacina’. Para a desembargadora, a medida ‘guarda muito mais relação com a ideia de coação da população a se vacinar do que com a contenção do contágio’.

A decisão dada na quinta-feira, 23, atendeu um recurso impetrado pelos clubes contra decisão de 1º grau que havia negado a solicitação para suspender a apresentação do chamado ‘passaporte da vacina’ para acesso aos estabelecimentos.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DA DECISÃO PDF

No despacho a magistrada afirmou que a ‘presença exclusiva de vacinados nas dependências do clube não é fator decisivo à não circulação do vírus’, sustentando que a vacinação contra a Covid-19 não impede a contaminação de pessoas que foram vacinadas e que devem ser mantidas as ‘cautelas sanitárias desde sempre adotadas, independentemente de estarem ou não vacinados os frequentadores’. No entanto, estudos indicam que as vacinas como as da Astrazeneca e da Pfizer podem diminuir a transmissão do vírus.

Além disso, a magistrada citou ‘perplexidade com o caráter aparentemente anti-isonômico’ dos locais em que a circulação de não vacinados está impedida. “O decreto arrolou clubes, academias de ginástica, convenções, museus etc., mas não contemplou bares, restaurantes, shopping centers, lojas e congêneres, que promovem atividades econômicas de potencial aglomerativo ainda maior que as atividades dos recorrentes”.