As 11 histórias que custaram o cargo do ministro da Educação, Milton Ribeiro

BRASÍLIA - O pastor Milton Ribeiro pediu demissão do comando do Ministério da Educação nesta segunda-feira, 28, após denúncias de corrupção na pasta serem reveladas pelo Estadão. Nos últimos dez dias, uma série de reportagens mostrou o lobby feito pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura no MEC, que passaram a facilitar o acesso ao então ministro. Os religiosos foram acusados por prefeitos de cobrar propina em dinheiro, em compras de bíblias e até em ouro.

Leia abaixo toda a série do Estadão, desde a primeira reportagem até a queda de Milton Ribeiro do Ministério da Educação.

Gabinete paralelo de pastores controla agenda e verba do Ministério da Educação

Quem são os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura? Evangélicos exercem influência no MEC desde 2019

Lideranças do Centrão controlam verbas de fundo nacional da Educação

Pastores liberam dinheiro no Ministério da Educação em prazo recorde de até 16 dias

Pastor pediu 1 kg de ouro para liberar dinheiro no MEC, diz prefeito; ouça áudio

Ministro da Educação nomeou auxiliar de pastores no MEC

Dez prefeitos já denunciaram esquema de pastores no MEC

Esquema de propina no MEC envolvia compra de Bíblias, dizem prefeitos

Pastor ofereceu 50% de desconto na propina para liberar verbas do MEC, diz prefeito; ouça áudio

Encontros com prefeito e pastor desmentem versão de ministro da Educação

Bíblia com foto do ministro da Educação foi distribuída em evento do MEC

Revelação de gabinete paralelo no MEC derruba ministro da Educação