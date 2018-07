Presidenciáveis vão a desfile da Independência da Bahia

SALVADOR - O desfile cívico que comemora a Independência da Bahia, nesta segunda-feira, 2, terá a presença, este ano, de pelo menos dois presidenciáveis. Estão confirmados na marcha, que percorre três quilômetros pelas ruas do Centro Histórico de Salvador, os pré-candidatos ao Palácio do Planalto Ciro Gomes (PDT) e Guilherme Boulos (PSOL).

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede), outra postulante à presidência da República nas eleições 2018, também pode ir aos festejos que marcam o início da consolidação definitiva da independência do Brasil, mas a confirmação sobre a presença dela só ocorrerá neste fim de semana, de acordo com interlocutores da Rede Sustentabilidade na Bahia.

A ocasião cívica, tradicionalmente usada por políticos para testar a popularidade, sobretudo em anos eleitorais, este ano terá como "concorrência" o jogo da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo, que será nesta segunda-feira, às 11 horas. Por isso, a caminhada no meio da população deve ser acelerada – chegando ao fim, no Pelourinho, por volta das 10h30. Normalmente, o cortejo só é encerrado após as 13 horas.

A tarefa de acelerar o desfile será um desafio principalmente para Ciro Gomes, que enfrentará a caminhada mesmo com a perna machucada e usando bota ortopédica por causa de um acidente doméstico, durante uma brincadeira com o filho.

Segundo o deputado federal Félix Mendonça Jr., presidente do PDT na Bahia, o presidenciável ainda não detalhou a agenda que cumprirá no Estado. Não sabe onde assistirá ao jogo da Seleção nem marcou reuniões políticas oficiais. Contudo, um encontro com o governador da Bahia, Rui Costa (PT), deve ocorrer, afirmou o parlamentar. "Qualquer candidato a presidente que não tome a benção da Bahia não passa muito à frente. Então tem uma importância grande Ciro vir aqui. Ele vem tomar esse benção”, brincou.

Boulos tem agenda de pré-campanha na Bahia pela segunda vez no ano

Para o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Guilherme Boulos, será a segunda vez na Bahia em 2018. O presidenciável do PSOL veio ao Estado no mês passado, em atividades de pré-campanha. Na ocasião, além de visitar comunidades e terreiros de candomblé, realizou palestra na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA), assim como já fizeram seus principais concorrentes, os pré-candidatos Geraldo Alckmin (PSDB), Manuela D’Ávila (PCdoB) e Ciro Gomes.

Durante os festejos do 2 de julho, Boulos participará do lançamento das pré-candidaturas do PSOL para a eleição majoritária de outubro. Além disso, assistirá o jogo da Seleção Brasileira em uma praça do Pelourinho, em uma confraternização que terá no cardápio feijoada. No dia seguinte, participará de um seminário sobre racismo.