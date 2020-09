Eleições 2020: Veja datas dos debates entre candidatos à Prefeitura de São Paulo

Redes de televisão já estabeleceram datas para a realização dos debates dos candidatos a prefeito de São Paulo nas eleições 2020. Apesar da pandemia do novo coronavírus, os encontros acontecerão de forma presencial e com adequações.

Algumas emissoras já definiram que não haverá plateia e que o número de assessores presentes no estúdio será limitado por candidato.

A sequência de debates se inicia em 1º de outubro, com a exibição do programa com candidatos à Prefeitura de São Paulo veiculada pela TV Bandeirantes. Até o momento, o último encontro no primeiro turno com data confirmada é da Record, no dia 8 de novembro.

Neste ano, as datas foram adiadas. O primeiro turno acontece em 15 de novembro e, o segundo, caso aconteça, em 29 de novembro.

Por ora, essas são as candidaturas oficializadas para o Executivo paulistano: Andrea Matarazzo (PSD), Arthur ‘Mamãe Falei’ do Val (Patriota), Filipe Sabará (Novo), Guilherme Boulos (PSOL), Joice Hasselmann (PSL), Levy Fidelix (PRTB), Márcio França (PSB) e Orlando Silva (PCdoB).

Outros partidos já tem data para oficializar candidatos. A convenção do PSDB e do PT ocorrem em 12 de setembro, a do PTC no dia 13, do PTB no dia 14, da Rede no dia 15 e do Republicanos e da UP no dia 16. de setembro.

Confira abaixo a agenda atualizada de debates dos candidatos à Prefeitura de SP até o segundo turno das eleições 2020:

Primeiro turno

1 de outubro – Band

O debate tem início previsto para 22h30. Os encontros de prefeitos de outras cidades onde há emissoras do grupo devem seguir o calendário de São Paulo.

23 de outubro – RedeTV!

Ocorrerá às 22h30, na sede da emissora em Osasco, em São Paulo.

31 de outubro – SBT

O programa começa 17h45 e terá duração de 2 horas.

8 de novembro – Record

Início às 22h. Geralmente, emissoras da empresa em outras cidades seguem da data de São Paulo, mas há alterações em alguns municípios.

Sem data confirmada - TV Globo

A TV Globo confirmou que haverá debate dos candidatos à prefeitura de São Paulo, mas ainda não estabeleceu data. A TV Gazeta não terá encontro dos possíveis prefeitos neste ano.

Segundo turno

19 de novembro – Band

Início às 22h30.

21 de novembro – SBT

Debate começa às 17h45.

22 de novembro – Record

Início às 22h.