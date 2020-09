Rede anuncia deputada estadual Marina Helou candidata a prefeita de SP

Em uma live que contou com a presença da ex-senadora Marina Silva, o partido Rede anunciou o nome da deputada estadual Marina Helou para concorrer à Prefeitura de São Paulo. O nome para cargo de vice deve ser anunciado até o próximo dia 15, data da convenção do partido, quando o nome de Marina deve ser oficializado.

A pré-candidata não descartou compor alianças com outras legendas para fechar a chapa, mas disse que o partido teria nomes para fechar uma chapa pura.

Marina está no primeiro mandato como deputada estadual e não deve deixar o posto para disputar a vaga. Formada em administração pública, ela é egressa do movimento de renovação política A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps), com laços ainda com o movimento Acredito.

Em um breve discurso após a indicação, a pré-candidata disse defendeu sua candidatura dizendo que “não dá mais para escolher as mesmas pessoas de sempre e esperar resultados diferentes”. Ela elegeu como pontos de destaque de seu plano de governo o saneamento básico, a qualidade do ar e o acesso ao verde.

"A gente sabe que os problemas que Parelheiros (zona sul) vive não são os mesmos que a Mooca (zona leste) vive ou que a Brasilândia (zona norte) vive, e quem são as melhores pessoas que podem dizer quais são esses problemas são as pessoa que existem lá”, afirmou, ao prometer, se eleita, com governo participativo.

Marina Silva, por sua vez, disse durante seu discurso que era preciso combater ações políticas construídas ao redor de uma única pessoa, para dar lugar a discussões sobre projetos.

Marina Helou é paulistana, formada em administração pública. Tem 33 anos e dois filhos.