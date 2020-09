Bolsonaro diz que tem candidato em São Paulo e pode declarar voto

Apesar de já ter falado que não vai participar das eleições municipais, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 24, que pode, sim, declarar o seu voto em São Paulo, Santos e Manaus. “Se chegar um ponto tal e eu achar que posso influenciar (as eleições) nessas três cidades, vou me manifestar”, disse o mandatário em transmissão ao vivo no Facebook. Sem citar nomes, ele afirmou que os candidatos têm tudo para fazer um bom mandato nessas cidades.

Mesmo pressionado por aliados, o presidente tem reforçado nas últimas semanas que não vai participar do primeiro turno da disputa. No mês passado, ele afirmou no Twitter que tinha “muito trabalho na Presidência” e o envolvimento na disputa tomaria todo o seu tempo em um momento de pandemia e retomada da economia. Na live desta quinta, ele falou que assumiu o “compromisso” de não entrar nas eleições, mas poderia reconsiderar a decisão.

- ELEIÇÕES MUNICIPAIS: - Decidi não participar, no 1° turno, nas eleições para prefeitos em todo o Brasil. - Tenho muito trabalho na presidência e, tal atividade, tomaria todo meu tempo num momento de pandemia e retomada da nossa economia. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 28, 2020

Em São Paulo, o candidato do Republicanos Celso Russomanno tenta se colar à imagem do presidente e até já esteve em encontro oficial com Bolsonaro em Brasília para negociar um apoio público. O deputado aparece em primeiro lugar na pesquisa Ibope encomendada pela Associação Comercial de São Paulo.

Bolsonaro acenou a Russomanno logo após a oficialização de sua candidatura. O presidente republicou em suas redes sociais um vídeo em que o candidato rebate críticas do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) sobre a alta do preço do arroz. “Uma aula de humildade e conhecimento”, disse Bolsonaro.

- Peço sua atenção por 17 minutos. - O Ministro da Justiça foi atrás de informações sobre o preço do arroz. Nunca sequer pensamos em tabelar algo. Isso nunca deu certo. - Uma aula de humildade e conhecimento. Boa tarde a todos. . Link no YouTube: https://t.co/ahT35TNFG5 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 19, 2020

Em Manaus, Bolsonaro elogiou o candidato do Patriota à prefeitura, Coronel Menezes, em conversa com uma apoiadora. “Tem candidato a prefeito bom em Manaus, ou não? Tem um careca lá que eu acho que é bom, não é não? Tem o Alfredo Menezes, coronel do exército”, disse o presidente.

Menezes é coronel de reserva do Exército e assumiu a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) durante o governo Bolsonaro. Em junho, ele deixou o cargo para se candidatar.

Bolsonaro ainda afirmou na transmissão ao vivo que o candidato de Santos é uma pessoa “conhecida de todo mundo” e espera que “ele” cresça nas pesquisas. Um dos nomes da Baixada Santista alinhado ao presidente é o desembargador Ivan Sartori (PSD), que chegou a ser cotado para assumir a vaga do ex-ministro Sérgio Moro no Ministério da Justiça.