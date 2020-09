Russomanno se encontra com Bolsonaro em Brasília para pedir apoio

Pré-candidato do Republicanos à Prefeitura de São Paulo, o deputado Celso Russomanno se encontrou nesta quarta-feira, dia 2, com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), para negociar apoio público do mandatário caso sua campanha se confirme. A reunião consta na agenda oficial do presidente. De acordo com fontes ouvidas pelo Estadão, a conversa foi positiva, mas sem desfecho.

Antes do encontro com o pré-candidato, Bolsonaro recebeu o pastor Silas Malafaia e César Augusto, fundador da Igreja Fonte da Vida – reunião que consta na agenda oficial – e, mais cedo, tomou café da manhã com a bancada do Republicanos, partido a que pertencem dois de seus filhos: Flávio e Carlos Bolsonaro.

Russomanno vem sendo pressionado a seguir adiante com sua candidatura tanto por integrantes de seu partido quanto por lideranças religiosas. O deputado chegou a estar cotado para ser vice na chapa do atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), mas as conversas não têm progredido, de acordo com fontes ouvidas pelo Estadão.

O Republicanos paulistano chegou a adiar a realização de sua convenção partidária para o dia 16 deste mês – limite do prazo –, para facilitar a costura de uma aliança e o ingresso de Russomanno em uma chapa. Inicialmente, o evento estava programado para o dia 10. Outra alternativa para o deputado seria ingressar na chapa do ex-governador Márcio França (PSB), que não descarta a possibilidade.

Celso Russomanno têm liderado as pesquisas de intenção de voto na capital e teve sua pré-candidatura anunciada pelo Republicanos em 7 de agosto. Ele já disputou a Prefeitura de São Paulo outras duas vezes: em 2012 e em 2016. Jornalista que fez carreira na TV, ele é conhecido como defensor dos direitos do consumidor.