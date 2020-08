Bolsonaro diz que não vai participar do primeiro turno das eleições municipais

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro afirmou, pelo Twitter, que não vai se envolver nas eleições municipais deste ano, pelo menos no primeiro turno, sob a justificativa de que vai focar no trabalho de governo durante a pandemia do novo coronavírus e na retomada econômica. Bolsonaro admitiu que tem dialogado com partidos políticos para uma possível filiação, mas que a decisão só deve ocorrer em 2021. Esta semana, o presidente se reuniu com integrantes do PSL, partido pelo qual foi eleito presidente e com o qual rompeu no ano passado, para tratar do assunto.

"Decidi não participar, no 1° turno, nas eleições para prefeitos em todo o Brasil. Tenho muito trabalho na Presidência e, tal atividade, tomaria todo meu tempo num momento de pandemia e retomada da nossa economia", disse Bolsonaro na rede social.

Como mostrou o Estadão, aliados vêm pressionando o presidente a apoiá-los. A orientação da equipe presidencial é ter atenção redobrada com o que chamam de “oportunistas eleitorais”, evitando que Bolsonaro apareça em fotos e vídeos que possam ser apresentados à população como um endosso a determinado candidato. Por outro lado, o presidente, que já mira uma reeleição, não pode correr o risco de desagradar a apoiadores.

O presidente afirmou que ainda não desistiu completamente de viabilizar a legenda Aliança pelo Brasil, mas que busca outras siglas como alternativa para o caso de que isso não se concretize a tempo. "Continuamos [a] viabilizar a criação do Aliança. Em comum acordo tenho conversado com 3 outros partidos para o caso de não se concretizar a tempo o Aliança", disse. "Nessa segunda hipótese, de ambos os lados, se impõem condições para essa filiação. Isso também decidi que somente poderia acontecer em 2021."

Por fim, Bolsonaro desejou "boa sorte a todos os candidatos e, principalmente, aos eleitores nessas escolhas" nas eleições em novembro.