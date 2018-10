Apoiadores de Bolsonaro fazem ato a favor do candidato em capitais

A sete dias das eleições presidenciais, pelo menos quatro capitais recebem neste domingo, 21, atos favoráveis ao candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro. Em São Paulo, no Rio, em Brasília, em Salvador e em Belo Horizonte, os manifestantes se organizam para apoiar o capitão reformado e protestar contra a possível volta do PT.

Em São Paulo, o ato começou por volta de 14h na Avenida Paulista, que fica fechada para os carros entre 10h e 18h de todos os domingos e feriados, com apoiadores do candidato criticando Fernando Haddad, o PT e pedindo mudanças.

Em Brasília, os manifestantes se concentraram em frente ao Congresso Nacional no início da manhã e saíram em carreata por toda a Esplanada dos Ministérios. Vestidos de verde e amarelo e com faixas de apoio ao candidato, eles criticavam uma eventual volta do PT ao poder. Procurada, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que não fez estimativa de público presente.

No Rio, os manifestantes se concentraram na praia de Copacabana. Em Minas Gerais, o ato ocorreu em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, uma das mais importantes da capital mineira.

Mesmo sob chuva intensa e ventos fortes na orla marítima de Salvador, centenas de simpatizantes do candidato foram ao Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador, "para derrubar o PT". Era assim que os militantes que se revezavam ao microfone anunciavam a manifestação, que contou com a presença de dirigentes do PSL e do PRTB, além de lideranças de movimentos como o Vem Pra Rua e Movimento Brasil Livre (MBL), como o deputado federal eleito Kim Kataguiri.

"Pelo fim do Foro de São Paulo", "pela morte do Celso Daniel", "para acabar com a roubalheira", "para defender nossas crianças da prostituição" eram algumas das bandeiras repetidas nos dois trios elétricos que ocupavam o Largo do Farol. Camisas com a frase "O Lula está preso, babaca", em referência ao discurso do senador eleito Cid Gomes (PDT) contra eleitores petistas, também eram muito presentes. Em nenhuma das cidades há estimativa de público.

Em entrevista coletiva no Rio na tarde de domingo, Bolsonaro disse que as manifestações são um sinal "de que a população está realmente preocupada com o futuro do Brasil" e querem alguém diferente do PT na Presidência. "Sou grato a eles que, no momento, não fazem por eles, mas fazem pelo Brasil", afirmou.

Segundo a última pesquisa Ibope/Estado/TV Globo do segundo turno, divulgada em 15 de outubro, o deputado tem 59% dos votos válidos, contra 41% do petista.

Atos contrários no sábado

No sábado, cidades como Rio, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte foram palco de manifestações contrárias ao candidato. Na capital mineira, os manifestantes pediram voto em Fernando Haddad e gritaram diversas palavras de ordem contra Bolsonaro. Os participantes do ato cantaram em coro a canção “Apesar de Você”, de Chico Buarque. O ato começou por volta de 12h, na Praça Sete, região central da cidade, e acabou às 17h. A Polícia Militar informou que não houve ocorrências no evento.

Na capital federal, movimentos sociais e populares realizaram o ato com faixas e gritos contra o fascismo, a ditadura e as fake news de WhatsApp. Diversos militantes usaram cartazes em favor da candidatura do PT. O protesto começou por volta das 16h na Rodoviária do Plano Piloto, região central da capital federal. De lá, os manifestarem marcharam, pelo Eixo Monumental, até a Fundação Nacional das Artes (Funarte). A PM-DF fez uma estimativa de 6 mil pessoas presentes. / Paulo Beraldo, Renan Truffi, Constança Rezende, Jonathas Cotrim, Yuri Silva e Carla Bridi