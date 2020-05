Valeixo disse que pediu demissão, afirma Carla Zambelli Deputada depôs nesta quarta-feira , 13, na sede da Polícia Federal em Brasília no âmbito do inquérito Moro contra Bolsonaro; Zambelli diz que ouviu do então Diretor-Geral da corporação, em conversa pelo Whatsapp no dia 23 de abril, que havia pedido exoneração do cargo