Rede vai ao Supremo contra MP de Bolsonaro que suspende prazos da Lei de Acesso

A Rede Sustentabilidade apresentou ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória editada pelo governo Bolsonaro que suspende prazos de respostas de pedidos via Lei de Acesso à Informação (LAI).

As mudanças propostas pelo Planalto foram criticadas por especialistas ouvidos pela reportagem do ‘Estado’, assim como ONGs e entidades como a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Na peça, a legenda relembra que no primeiro mês de mandato, o governo federal baixou decreto para ampliar as prerrogativas de sigilo a funcionários comissionados e servidores do segundo escalão, como chefes de autarquias. A medida acabou revogada após o Congresso impôr derrota a Bolsonaro ao aprovar projeto de lei anulando o decreto.

“Agora, tenta por medida provisória, logo após a decretação do estado de calamidade pública, restringir o acesso à informação. Ou seja, usando de instrumentos normativos que possuem vigência antes de sua apreciação pelo Congresso Nacional, tenta flexibilizar o direito de acesso à informação que todos os cidadãos possuem”, afirma a Rede.

A medida provisória assinada por Bolsonaro nessa segunda, 23, prevê a suspensão dos prazos de atendimentos a pedidos enviados via LAI. A lei hoje prevê o cumprimento da solicitação em até 20 dias, prorrogáveis por mais 12, mas a alteração, que já está em vigor, possibilita que o órgão descumpra o período máximo alegando que seus servidores trabalham de casa ou estão em quarentena. A proposta também impede recurso contra a decisão nestas situações.

A justificativa do governo é que a medida é temporária e visa impedir que os prazos atrapalhem ações do governo no combate ao novo coronavírus. No entanto, a própria MP aponta que órgãos diretamente envolvidos na crise podem suspender os pedidos que receberem até o fim do estado de calamidade pública, que deve vigorar até o fim do ano.

“Em outras palavras, os pedidos referentes ao enfrentamento da Covid-19 serão atendidos com prioridade, mas não serão respondidos, já que todas as autoridades sanitárias estão atuando no combate à doença!”, aponta a Rede. “A previsão, em si, é contraditória. Infelizmente, neste governo, temos percebido diversas medidas como essa, em que são utilizados argumentos aparentemente razoáveis com fins, para dizer o mínimo, questionáveis”.

A sigla menciona declarações de especialistas em transparência e dados abertos, como a de Fernanda Campagnucci, diretora executiva da Open Knowledge Brasil, ouvida pela reportagem do ‘Estado’. Segundo ela, o governo ‘deveria focar em, no mínimo, abrir os dados relacionados à epidemia e orientar estados e municípios a fazer o mesmo, mas nem isso fez ainda’.

A Rede pontuou que leva o caso ao Supremo por acreditar ser preciso ‘ficar atento a propostas que, aos poucos, vão nos levando para caminhos não desejados’ e que ‘resultem na perda de direitos arduamente conquistados’. O partido aponta, ainda, que o fato do Planalto ter deixado de divulgar as exposições de motivos que embasam as medidas provisórias decretas no início dessa semana.

“Pelo visto antes mesmo da norma aqui impugnada o governo já aproveitou a crise provocada pela pandemia para tentar justificar a redução do controle social sobre atos do governo”, afirma a Rede.

COM A PALAVRA, A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

A reportagem entrou em contato, por e-mail, com a Controladoria-Geral da União e aguarda resposta. O espaço está aberto a manifestações (paulo.netto@estadao.com).

Pelas redes sociais, o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU) divulgou vídeo afirmando que as medidas vão, sim, atrasar a resposta de algumas solicitações, mas que tudo está ‘fundamentado’.