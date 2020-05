Procuradoria se opõe à remoção para hospital de ‘conselheiro’ da Guiné-Bissau que pegou covid-19 na prisão da Operação Faroeste

O Ministério Público Federal encaminhou parecer ao ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, relator da Operação Faroeste, contra a transferência do suposto conselheiro da Guiné-Bissau Adaílton Maturino, preso preventivamente por liderar esquema de venda de sentença no Tribunal de Justiça da Bahia. Denunciado, Maturino foi diagnosticado com covid-19 na última quinta, 14, e foi atendido no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília.

De acordo com a Procuradoria, o suposto conselheiro passou por exames e, descartado o risco de complicações, voltou para a prisão.

Adailton é indicado pelo Ministério Público Federal como mentor da ‘teia de corrupção’ que teria sido instalada na Corte baiana. Ele é um dos 15 denunciados na Faroeste, ao lado de quatro desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia – incluindo o presidente afastado, Gesivaldo Nascimento Britto. Ele se tornou réu neste mês após o ministro Og Fernandes aceitar a denúncia da Procuradoria.

A defesa de Maturino alegou que ele sofre de hipertensão e diabetes, o que o coloca no grupo de risco do novo coronavírus e, por isso, pede a transferência para uma unidade hospitalar de sua escolha para ser acompanhado por médico indicado pela família.

A Procuradoria, no entanto, apontou que durante exame médico, Maturino não soube informar quais medicações faz uso para controlar as duas condições crômicas. Ele também não apresentou alterações de glicemia, indicativo de diabetes. Segundo o MPF, a transferência não é necessária porque ele já recebe todo o suporte necessário para o tratamento.

Além disso, o MPF aponta que não houve indicação médica que justifique a transferência, uma vez que o preso recebe todo o tratamento adequado e se encontra isolado dos demais detidos devido ao diagnóstico confirmado de covid-19.

“Não há nenhum tipo de fato novo idôneo a, neste momento, descredenciar a manutenção da custódia preventiva de Adaílton Maturino, sobretudo, estando evidente que ele está tendo acesso ao devido atendimento médico, com a comunicação de seu quadro de saúde à sua família e aos seus advogados”, apontou a subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo.

COM A PALAVRA, A DEFESA DE ADAÍLTON MATURNO

