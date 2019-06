Promotoria acha bunker oculto com dólares e euros na casa da mulher do ex-corregedor da Fazenda de São Paulo

Em uma busca e apreensão complementar, a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual de São Paulo encontraram um bunker em um fundo falso de armário na casa da ex-mulher do ex-corregedor-geral da Secretaria Estadual da Fazenda de São Paulo, Marcus Vinícius Vannucchi, preso nesta quinta, 6.

O Estado apurou com fontes próximas da investigação que, após vasculhar a residência dele pela primeira vez, uma denúncia anônima fez as autoridades retornarem ao local, onde encontraram uma espécie de sala atrás das paredes da residência, onde havia um armário, com um fundo falso.

A contagem do dinheiro ainda não foi feita. Segundo investigadores, dólares e euros foram encontrados, além de documentos importantes para as investigações. A nova cautelar foi cumprida na residência da ex-mulher do ex-corregedor Olívia Vannucchi, onde ele foi preso.

Dentro do móvel, havia diversos envelopes com maços de dólares.