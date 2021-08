PF faz operação contra associação criminosa, tráfico de influência e corrupção no Tribunal de Ética da OAB de São Paulo Agentes federais da Operação Ateliê, fazem buscas nessa segunda-feira, 16, em seis endereços na capital paulista, em Santana de Parnaíba e em Jundiaí; apuração já levou ao afastamento de dois advogados por suspeita de cobrança de propinas no âmbito do Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional da Ordem e aponta para um conselheiro federal da entidade máxima da Advocacia