Defensor da redução da maioridade penal, novo secretário de Justiça de João Doria promete ‘respeito a direitos fundamentais’

O novo titular da Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo, Fernando José da Costa, afirmou ao Estadão que sua prioridade à frente da pasta é defender os direitos civis, políticos e sociais dos cidadãos paulistas. Por outro lado, o criminalista já tem recebido críticas por já ter defendido, em diferentes ocasiões, a redução da maioridade penal.

“Alguém que não acredita no cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e na eficácia das medidas socioeducativas assumindo uma função como essa pode gerar retrocessos”, diz o integrante do Conselho Estadual de Direitos Humanos Ariel Castro Alves.

Em artigos publicados em diferentes veículos, inclusive no Blog, o advogado também abordou temas polêmicos, tendo defendido a prisão após condenação em segunda instância, sinalizado que a recusa da população em tomar a vacina da Covid-19 pode ser configurada prática de crime e indagado se ‘não seria razoável’ que temas como identidade de gênero e sexualidade devam ser apresentados a adolescentes somente quando ‘tiverem o amadurecimento adequado para realizarem suas escolhas’.

Logo após o anúncio de seu novo cargo, Fernando disse ao Estadão que é um defensor dos direitos humanos e que vai ‘lutar contra o preconceito e defender as minorias’. Confira a seguir os comentários do novo secretário:

Estadão: Quais são os planos e prioridades do sr. à frente da Secretaria de Justiça?

Fernando José Costa: A prioridade é manter o bom relacionamento, o diálogo e a respeitabilidade com as instituições jurídicas como o poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Governo. Na mesma forma, em respeito à cidadania, defender os direitos fundamentais dos cidadãos, como os direitos civis, políticos e sociais, lutar contra o preconceito e defender as minorias.

Estadão: E como fica a defesa do governador agora, sendo que o sr. o representava em alguns processos?

Fernando José Costa: Quem defende o governador é o escritório do qual estou me licenciando para exercer a atividade dentro da secretaria. O escritório, com os outros advogados, continua defendendo alguns interesses do governador

Estadão: Como o sr. pretende atuar para reduzir a questão da desigualdade social em São Paulo?

Fernando José Costa: Na verdade, a gente vai se reunir com toas as entidades ligadas as secretarias pra verificar anseios e necessidades e poder auxiliá-la da melhor forma possível.

Estadão: Os direitos humanos são um ponto muito debatido hoje, especialmente em casos de abuso policial e violações que observamos. Qual a sua posição sobre isso e o que pretende fazer?

Fernando José Costa: Na qualidade de avô, de filho e neto de advogados, posso te dizer que sou um defensor dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana, então o que for possível dentro da secretaria para que os direitos fundamentais do homem sejam respeitados é assim que será feito dentro da secretaria e é assim que pensa o governador.

Estadão: Sobre a questão fundiária em São Paulo, qual a visão do senhor e como o senhor pretende administrá-la?

Fernando José Costa: Alguns temas como o Itesp, o Instituto de Pesos e Medidas, o Instituto de Criminologia, o Procon e a Fundação Casa, são temas que prefiro primeiro analisar, verificar o posicionamento atual da Secretaria e do governador para poder opinar a respeito.