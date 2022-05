À vontade nos palanques do 1º de Maio, Daniel Silveira ignora decisão do STF que o proibiu de ir a eventos públicos Deputado bolsonarista esteve em atos no Rio de Janeiro e é aguardado em São Paulo; apesar do indulto concedido por Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes advertiu em despacho na última terça-feira, 26, que as medidas cautelares impostas ao aliado do presidente continuam em vigor